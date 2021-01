Una scuola grande come il mondo, la poesia di Rodari sulla bellezza di imparare

La scuola è parte della nostra vita, le ore sui banchi rappresentano, per ognuno di noi, i momenti più importanti. Con questa pandemia, purtroppo, la scuola ci è stata tolta ed è stata sostituita con lunghe ore passate davanti al computer. Ma ora ci manca, ci mancano i momenti da condividere con i nostri coetanei. In vista del rientro in classe di molti ragazzi, domani 25 gennaio 2021, rileggiamo una poesia di Gianni Rodari intitolata “Una scuola grande come il mondo”. Un pensiero e parole profonde per riflettere su quello che significa “imparare”, sempre, ovunque.

Una scuola dove imparare ogni giorno

C’è una scuola dove possiamo imparare ogni giorno: il mondo. È la vita che tutti i giorni ci insegna qualcosa. Per questo Gianni Rodari la chiama “scuola grande come il mondo”; perché qui ci insegnano tutti “maestri e professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle.” Ogni momento è in grado di darti qualcosa, un motivo di crescita. E perciò viviamo contornati da insegnanti, in realtà, e affrontiamo tutti i giorni lezioni facili e difficili. Nella vita, come tra le mura di una scuola, impariamo a giocare, dormire, amare. Impariamo, come ogni lezione, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo.

Lo abbiamo fatto in questo anno, così difficile e così diverso, dove siamo stati ri-educati su qualsiasi aspetto del quotidiano. L’hanno fatto i bambini, i ragazzi, ogni studente in ogni parte del mondo. Hanno rinunciato alla loro zona confort, alla loro sicurezza su un banco di scuola. E si sono immersi nel mondo, nella vita che cambia e ti porta a cambiare con lei.

In questo mondo in cui non si smette di imparare mai. Se amiamo imparare, perciò, basta fare come Gianni Rodari scrive: “apri gli occhi e anche tu sarai promosso!”

La poesia

C’è una scuola grande come il mondo.

Ci insegnano maestri e professori,

avvocati, muratori,

televisori, giornali,

cartelli stradali,

il sole, i temporali, le stelle.

Ci sono lezioni facili

e lezioni difficili,

brutte, belle e così così…

Si impara a parlare, a giocare,

a dormire, a svegliarsi,

a voler bene e perfino

ad arrabbiarsi.

Ci sono esami tutti i momenti,

ma non ci sono ripetenti:

nessuno può fermarsi a dieci anni,

a quindici, a venti,

e riposare un pochino.

Di imparare non si finisce mai,

e quel che non si sa

è sempre più importante

di quel che si sa già.

Questa scuola è il mondo intero

quanto è grosso:

apri gli occhi e anche tu sarai promosso!

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata