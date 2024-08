“Una preghiera” (1924) di James Joyce, poesia sull’autentico potere soggiogante dell’amore

Una preghiera di James Joyce è una poesia che mette al centro gli effetti controversi che genere nel cuore nella mente l’amore. Una poesia geniale perché il poeta ci fa vivere la parte più intima degli effetti che l’amore può avere per il singolo e per la coppia.

Una preghiera, come si evince dallo stesso titolo, è un appello all’amore, che diventa una sorta di entità suprema e “soggiogatrice”, affinché possa evitare i suoi devastanti effetti sul cuore e sulla mente.

Una poesia in cui l’introspezione e l’emotività sono gli assoluti protagonisti. L’originalità è che il tema principe sia proprio l’amore

James Joyce scrisse A prayer, questo il titolo originale della poesia, durante un lungo soggiorno a Parigi nel 1924. È l’ultima poesia ad apparire nella raccolta Pomes Penyeach, la seconda dell’autore, pubblicata il 7 luglio del 1927, da Shakespeare and Company, la stessa casa editrice dell’Ulisse (1920).

È l’unica scritta mentre viveva in Francia. In precedenza, la famiglia Joyce aveva trascorso alcuni anni a Zurigo prima di tentare di riprendere la propria residenza a Trieste.

Leggiamo questa originale poesia sul potere dominante che può avere l’amore sul condizionare sentimenti ed emozioni.

Una preghiera di James Joyce

Ancora!

Vieni, dai, dammi tutta la tua forza!

Da lontano una parola bassa soffia nel cervello che si spezza

La sua calma crudele, la miseria della sottomissione,

La tranquillizza come un’anima predestinata.

Cessa, amore silenzioso! Mio destino!

Accecami con la tua oscura vicinanza, O abbi pietà, amato nemico della mia volontà!

Non oso resistere al freddo tocco che temo.

Allontana da me ancora

La mia lenta vita! Piegati di più su di me, testa minacciosa,

Orgoglioso della mia caduta, ricordando, compiangendo

Colui che è, colui che era!

Ancora!

Insieme, piegati dalla notte, giacevano sulla terra. Io sento

Da lontano la sua bassa parola alita nel mio cervello che si spezza.

Vieni! Mi arrendo. Piegati di più su di me! Sono qui.

Soggiogatore, non lasciarmi! Solo gioia, solo angoscia,

Prendimi, salvami, placami, Oh liberami!

(Traduzione Libreriamo)

*****************

A Prayer, James Joyce

Again!

Come, give, yield all your strength to me!

From far a low word breathes on the breaking brain

Its cruel calm, submission’s misery,

Gentling her awe as to a soul predestined.

Cease, silent love! My doom!

Blind me with your dark nearness, O have mercy, beloved enemy of my will!

I dare not withstand the cold touch that I dread.

Draw from me still

My slow life! Bend deeper on me, threatening head,

Proud by my downfall, remembering, pitying

Him who is, him who was!

Again!

Together, folded by the night, they lay on earth. I hear

From far her low word breathe on my breaking brain.

Come! I yield. Bend deeper upon me! I am here.

Subduer, do not leave me! Only joy, only anguish,

Take me, save me, soothe me, O spare me!