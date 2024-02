Un’emozionante poesia d’amore affidata al vento da James Joyce

Quando l’amore incrocia i nostri passi, sembra che tutto intorno a noi parli del sentimento che proviamo. Perfino il vento, come accade nell’emozionante poesia di James Joyce che stiamo per leggere.

James Joyce è uno degli autori più noti al mondo. La sua produzione non è vastissima. Tuttavia, con opere del calibro di “Ulisse“, ha rivoluzionato il modo di fare letteratura e si è guadagnato un posto nella lista dei romanzieri più celebri, letti ed amati di sempre. In pochi ricordano che James Joyce si è dilettato anche nella poesia.

Per ricordare l’istrionico autore in occasione dell’anniversario della sua nascita, scopriamo “Go seek her out”, in italiano “Va’, cerca di lei“, un dolce componimento in cui lo scrittore irlandese affida il suo messaggio d’amore al vento. La traduzione che vi proponiamo è curata da Giorgio Anelli.

Quando siamo innamorati sembra che tutto intorno a noi parli del sentimento che proviamo. Ci troviamo, magari anche mentre dovremmo essere totalmente immersi nelle attività quotidiane, a vagare fra i nostri pensieri con la proverbiale “testa fra le nuvole”, a immaginare incontri e dialoghi, a sognare caldi abbracci. E anche la natura appare coinvolta, partecipe del travolgente sentimento che ci scoppia dentro al cuore.

Leggendo la poesia di James Joyce, “Va’, cerca di lei”, è proprio questa la sensazione che si avverte: un amore così forte, così grande, così totalizzante da essere immune alla distanza spaziotemporale:

James Joyce costruisce una poesia su un’impalcatura che già di per sé è poesia. Il vento, che è l’interlocutore a cui si rivolge l’autore, è da sempre ricordato e raccontato come un elemento naturale che trasporta qualcosa. Che siano i semi di una pianta, i petali di un fiore, la bufera o i profumi, esso trasporta sempre, a volte con delicatezza, a volte con veemenza. In “Va’, cerca di lei”, il vento è incaricato da James Joyce di portare con sé le dolci parole d’amore di un uomo alla sua amata, affinché neanche la distanza fisica possa separare i due cuori:

Una poesia bellissima, che racconta un Joyce inedito e ci proietta dentro una storia che ci fa ammirare la bellezza della natura e dell’amore.

Go seek her out all courteously,

And say I come,

Wind of spices whose song is ever

Epithalamium.

O, hurry over the dark lands

And run upon the sea

For seas and lands shall not divide us

My love and me.

Now, wind, of your good courtesy

I pray you go,

And come into her little garden

And sing at her window;

Singing: The bridal wind is blowing

For Love is at his noon;

And soon will your true love be with you,

Soon, O soon.