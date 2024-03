“Una luce esiste in primavera” di Emily Dickinson e la forza di vivere di emozioni

Una Luce esiste in Primavera di Emily Dickinson è una poesia che celebra la Primavera e il mese di marzo. Solo l’arrivo della primavera riesce a regalare emozioni che non si vivono durante il resto dell’anno.

Ma, Emily Dickinson vuole porre l’accento su quelle sensazioni che ci parlano ma che rischiano di non essere colte. Troppo spesso viaggiamo con la ragione, ma bisognerebbe cogliere ciò che ci viene da dentro, dal profondo.

Non sempre c’è bisogno di dare una spiegazione alle cose, basta saperle cogliere e possibilmente lasciarsi guidare. Troppa ragione uccide l’ispirazione, fa fuggire via il coraggio di poter vivere in modo irrazionale.

Emily Dickinson scrisse Una luce esiste in primavera intorno al 1834. La poetessa descrive una luce magica che appare solo all’inizio della primavera, illuminando i confini più remoti del paesaggio, trasmettendo sensazioni uniche.

Rapidamente, però, la luce “passa”, lasciando chi ne è stato testimone un profondo senso di smarrimento. La poesia esplora i limiti della percezione umana, il conflitto tra spiegazione scientifica e intuizione umana.

La poesia rivela un divario frustrante tra momenti di intensa spiritualità e monotona vita quotidiana. Come la maggior parte delle poesie di Dickinson, “Una luce esiste in primavera” è stata pubblicata postuma.

Una luce esiste in primavera di Emily Dickinson

Una Luce esiste in Primavera

Non presente nel resto dell’Anno

In nessun altro periodo –

Quando Marzo è appena arrivato

Un Colore sta là fuori

Su Campi Solitari

Che la Scienza non può cogliere

Ma la Natura Umana sente.

Aspetta sul Prato,

Mostra l’Albero più lontano

Sul più remoto Pendio che conosci

Quasi ti parla.

Poi quando oltre gli Orizzonti

i meriggi si replicano lontani

Senza Formula di suono

Passa e noi restiamo –

Un senso di perdita

Intacca la nostra soddisfazione

Come se gli affari s’insinuassero d’un tratto

In un Sacramento –

**********************************

A Light exists in Spring

A Light exists in Spring

Not present on the Year

At any other period —

When March is scarcely here

A Color stands abroad

On Solitary Fields

That Science cannot overtake

But Human Nature feels.

It waits upon the Lawn,

It shows the furthest Tree

Upon the furthest Slope you know

It almost speaks to you.

Then as Horizons step

Or Noons report away

Without the Formula of sound

It passes and we stay —

A quality of loss

Affecting our Content

As Trade had suddenly encroached

Upon a Sacrament.