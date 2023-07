Una struggente poesia di Amanda Gorman per cambiare il nostro sguardo e il mondo

Interessiamoci, prima che sia troppo tardi. Parliamo, pensiamo, agiamo. Per noi e per i nostri figli e nipoti. Plasmiamo il nostro destino con amore e speranza. Questi i temi di "Un'ode dovuta", la struggente poesia con cui Amanda Gorman ha incantato l'Assemblea dell'ONU.

Stiamo attraversando un’epoca difficile, fatta di nuove emergenze e crisi che sembrano non avere soluzioni concrete. In questo clima di preoccupazione, vogliamo condividere un po’ di speranza con la bellissima poesia di Amanda Gorman, la giovane autrice e attivista che con “Un’ode dovuta”, dal titolo originale “An ode we owe”, ha incantato l’Assemblea dell’ONU l’anno scorso.

Un mondo da salvare

Con la poesia di Amanda Gorman, sentiamo l’urgenza, il coraggio e la buona volontà di tutti quei giovani che lottano, anche nel loro piccolo, per rendere il mondo che abitiamo un posto migliore. Senza scuse, senza affermare che da soli non si può far niente, senza piangersi addosso. Da giorni difficili recuperare, tutto l’amore possibile, da tragedie quali il cambiamento climatico, la fame nel mondo, la povertà e tutte le disparità esistenti, punti di partenza per ritrovare un equilibrio.

Ce lo dobbiamo. Lo dobbiamo a questa terra meravigliosa che ci ospita e ci accoglie ogni giorno. Quella di Amanda Gorman è un’ode dovuta, da diffondere e urlare a squarciagola, da ripetere e conservare nel cuore per i momenti più bui.

“Un’ode dovuta” di Amanda Gorman

Come posso chiedervi di fare del bene,

se abbiamo a malapena resistito

alle nostre più gravi minacce:

la profondità della morte, la disperazione e la disparità,

atti atroci nelle città, nei paesi, negli Stati,

vite perse, costi climatici.

Sfiniti, arrabbiati, siamo in pericolo,

non a causa del nostro numero,

ma a causa del nostro torpore. Siamo estranei

ai pericoli e al dolore gli uni degli altri,

ignari che il benessere della società

e del pianeta hanno in comune una parola–

–Uguaglianza. Non significa essere esattamente uguali,

ma mettere in atto un obiettivo ampio:

il bene del mondo al massimo delle sue capacità.

I saggi ritengo che la gente senza potere

non offra possibilità al nostro pianeta.

Pertanto, sebbene la povertà sia una povera esistenza,

la complicità è una scusa più povera.

Dobbiamo andare lontano,

anche se questa battaglia è difficile ed incommensurabile,

anche se questa battaglia non l’abbiamo scelta, Per salvare la terra non è una battaglia impossibile

da vincere, ma una benedizione troppo importante da perdere.

Questa è la verità più urgente:

che la nostra gente ha un solo pianeta da chiamare casa

e che il nostro pianeta ha un solo popolo da chiamare suo.

Possiamo dividerci ed essere conquistati da pochi,

oppure possiamo decidere di conquistare il futuro,

e dire che oggi abbiamo scritto una nuova alba,

dire che finché avremo umanità,

avremo anche speranza. Insieme, non saremo solo la generazione

che prova, ma la generazione che trionfa;

Guardiamo a un’eredità

dove il domani non è guidato

dalla condizione umana,

ma dalla convinzione umana.

E nonostante la speranza da sola non basti a salvarci ora,

con essa possiamo sfidare il presente,

perché il cambiamento più difficile dipende

dalle nostre sfide più oscure. Così, la nostra crisi possa essere il nostro grido, il nostro bivio,

la più antica ode che ci dobbiamo l’un l’altro.

Intoniamola, per il clima,

per le nostre comunità.

Rispetteremo e proteggeremo

ogni parte di questo pianeta,

consegnate il messaggio a ogni cuore su questa terra,

fino a quando il valore di nessuno sarà decretato

dalla razza, dal sesso, dalla classe o dall’identità

con cui sono nati. Questa mattina giuriamo

di essere una sola stirpe umana,

fondata non solo nel dolore

che sopportiamo, ma nel bene che iniziamo a praticare. A chiunque là fuori:

vi chiedo solo di interessarvi prima che sia troppo tardi,

di vivere consapevoli e coscienti,

di indurre all’amore nelle ore d’odio.

Vi sfido ad ascoltare questa chiamata,

vi sfido a plasmare il nostro destino.

Soprattutto, vi sfido a fare del bene

Affinché il mondo possa essere grande.

Amanda Gorman

Amanda Gorman è una poetessa e attivista statunitense, nata a Los Angeles il 7 marzo 1998. Cresciuta insieme alla madre, ai fratelli e alle sorelle in una casa in cui l’uso della tv e dei dispositivi elettronici era molto limitato, ha da sempre coltivato la passione per la scrittura e la lettura, cominciando a scrivere poesie addirittura a otto anni.

Vince il Youth Poet Laureate di Los Angeles nel 2014, con alcune splendide poesie dedicate a tematiche sociali. L’anno successivo ha pubblicato la sua prima raccolta poetica. Da allora, il successo di Amanda Gorman è decollato. Nel 2021 è stata persino scelta per recitare un suo componimento in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden.

© Riproduzione Riservata