Ti auguro tempo, la poesia per apprezzare il tempo a nostra disposizione

Scritta da Elli Michler, poetessa tedesca morta nel 2014, “Ti auguro tempo” è una poesia per capire l’importanza dei nostri giorni, del tempo che utilizziamo nelle piccole e grandi cose. Nei suoi testi l’autrice tratta temi senza fondamentali per l’uomo: l’amore, le paure e la nostalgia, il divenire e il trascorrere, il senso della vita. In particolare questa, è una celebre poesia da dedicare a chi amiamo, perché augurare di avere tempo, è la cosa più nobile che ci sia.

L’importanza del nostro tempo

Possiamo ricevere tutti i regali possibili, possiamo essere in possesso di qualsiasi bene materiale, ma cosa c’è di più importante del tempo? Tempo per amare, per vivere, arricchire noi stessi, viaggiare, sentire, provare, rischiare. Il tempo per ritagliarsi un posto in questo mondo, con consapevolezza.

Un elenco di frasi, situazioni che fanno riflettere non solo sulla nostra quotidianità, ma anche e soprattutto sul nostro futuro.

‘’Non ha più senso rimandare’’, scrive la poetessa per sottolineare l’importanza del nostro presente, in vista di ciò che dovremo affrontare. Nella conclusione, invece, viene sottolineato un valore fondamentale per Elli Michler: il perdono.

Tutto questo è vita. Respirare è semplice, vivere apprezzando il tempo a disposizione, un po’ meno.

Ti auguro tempo, la poesia

Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

