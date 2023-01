“Spleen” di Charles Baudelaire la poesia della malinconia e del disagio

Baudelaire non ricorre al linguaggio tradizionale, di carattere descrittivo, ma utilizza simboli e analogie, ispirando Decadentismo e Simbolismo, movimenti artistici che cercano di andare oltre gli aspetti oggettivi del reale, per ricercare nuovi percorsi, associazioni, emozioni in grado di svelare gli aspetti più profondi e misteriosi dell’esistenza umana, che la ragione non sa cogliere ed esprimere.