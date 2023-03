“Nel vento e nella pioggia fino all’alba” di John Williams, l’amore che salva dalla tempesta

Guerre, terremoti, stragi, persone che annegano mentre cercano un futuro migliore altrove... C'è tanto orrore nel mondo in cui viviamo. Ciò che fa la differenza, però, è l'amore che ci circonda nonostante il dolore. "Nel vento e nella pioggia fino all'alba" è una toccante poesia in cui John Williams racconta l'importanza dell'amore nei momenti di buio.

Come potremmo andare avanti se non avessimo l’amore? La poesia di John Williams che vogliamo condividere con voi oggi è testimonianza della forza di un sentimento capace di farci andare avanti anche nell’oscuro turbinio della tempesta, quando ci sembra non ci sia più nulla per cui sperare all’infuori dell’amore.

L’amore salva la vita, illumina il buio

Siamo circondati ogni giorno da sofferenza, dolori piccoli e grandi, insignificanti ed enormi, che permeano il nostro tempo. Che siano le notizie al telegiornale, che ci appaiono sempre tanto lontane, o gli avvenimenti che ci toccano più da vicino, ormai ne siamo consapevoli: la vita offre gioie e dolori, ma la sofferenza è decisamente più visibile, più presente.

Così, sarà capitato a molti di noi di porci domande sull’utilità della vita, sull’origine del dolore e della cattiveria, su come sia possibile andare avanti in una terra martoriata da guerre come quelle attualmente in corso in Ucraina o nei paesi africani, da catastrofi naturali come il terribile terremoto che ha distrutto le città al confine fra Turchia e Siria, o la più recente delle stragi avvenute nei nostri mari, quella di Cutro.

Come si sopravvive? Come si può riuscire ad andare avanti, nonostante tutto, senza anestetizzarsi né morire di dolore? La risposta ce la dà John Williams, divenuto celebre in tutto il mondo grazie al capolavoro “Stoner“, che nella poesia “Nel vento e nella pioggia fino all’alba” ci parla della forza dell’amore, capace di superare ogni ostacolo, di rendere più sopportabile la tempesta, il dolore, la guerra.

“Nel vento e nella pioggia fino all’alba” di John Williams