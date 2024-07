“Papaveri in luglio” (1962) di Sylvia Plath, vibrante poesia di una donna che non vuole più soffrire

Papaveri in luglio (Poppies in July)è la poesia di Sylvia Plath che trasferisce in versi la sofferenza di una donna tradita dal marito e la sua voglia di farla finita con la vita, per lenire le sofferenza di una relazione amorosa molto malata.

Una poesia che potremmo definire psichedelica, dove i “papaveri in luglio” non sono la rappresentazione della natura del mese estivo, ma la voglia di finirla con la sofferenza psicologica della grandissima poetessa e scrittrice statunitense.

Sylvia Plath si era sposata con il poeta Ted Hughes il 16 giugno 1956. Dopo un periodo molto burrascoso e l’arrivo di 2 figli, Sylvia Plath nel febbraio del 1961 subì un aborto spontaneo a seguito di un episodio di violenza fisica da parte di suo marito Ted Hughes, come Plath scrisse in una lettera indirizzata al suo terapista.

Nel 1962 il loro matrimonio si incrinò definitivamente a causa della relazione che Hughes aveva iniziato con Assia Wevill. Si separarono alla fine di quell’estate del 1962.

Papaveri in luglio fu scritta proprio il 20 luglio 1962 e fa parte di Ariel, la seconda raccolta di poesie di Sylvia Plath che Fu pubblicata postuma dal marito Ted Hughes nel 1965, due anni dopo la sua morte, avvenuta per suicidio l’11 febbraio 1963.

Leggiamo questa breve ed originale poesia per comprendere la sofferenza di una donna delusa dall’amore e dalla vita.

Papaveri in luglio di Sylvia Plath

Piccoli papaveri, piccole fiamme dell’inferno,

non fate alcun male?

Sfavillate. Non posso toccarvi.

Metto le mie mani tra le fiamme. Nulla brucia

E sono entusiasta di guardarvi

sfarfallare così, rugose e rosso chiaro, come la pelle di una bocca.

Una bocca appena insanguinata.

Piccole gonne insanguinate!

Ci sono fumi che non posso toccare.

Dove sono i tuoi oppiacei, le tue capsule nauseabonde?

Se potessi sanguinare, o dormire! –

Se la mia bocca potesse sposare un dolore come quello!

O i vostri liquori mi penetrano in questa capsula di vetro,

che spengono e calmano.

Ma incolore. Incolore.

20 luglio 1962

Poppies In July, Sylvia Plath

Little poppies, little hell flames,

Do you do no harm?

You flicker. I cannot touch you.

I put my hands among the flames. Nothing burns

And it exhausts me to watch you

Flickering like that, wrinkly and clear red, like the skin of a mouth.

A mouth just bloodied.

Little bloody skirts!

There are fumes I cannot touch.

Where are your opiates, your nauseous capsules?

If I could bleed, or sleep! –

If my mouth could marry a hurt like that!

Or your liquors seep to me, in this glass capsule,

Dulling and stilling.

But colorless. Colorless.

20 july 1962