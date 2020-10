Sylvia Plath, le sue poesie più famose

Sylvia Plath (27 ottobre 1932 – 11 febbraio 1963) è stata l’autrice che più ha contribuito allo sviluppo del genere della poesia confessionale in America, iniziato da Robert Lowell e William De Witt Snodgrass. Nei versi di Lady Lazarus, poesia contenuta nella raccolta postuma Ariel, la poetessa americana sembrava addirittura già preannunciare la sua morte. Oggi ricorre l’anniversario della sua nascita, per ricordarla abbiamo selezionato alcune delle sue poesie più famose ed emozionanti.

.

Io sono verticale (1961)

Ma preferirei essere orizzontale.

Non sono un albero con radici nel suolo

succhiante minerali e amore materno

così da poter brillare di foglie a ogni marzo,

né sono la beltà di un’aiuola

ultradipinta che susciti grida di meraviglia,

senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali.

Confronto a me, un albero è immortale

e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa:

dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia.

Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,

alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.

Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.

A volte io penso che mentre dormo

forse assomiglio a loro nel modo piu’ perfetto –

con i miei pensieri andati in nebbia.

Stare sdraiata è per me piu’ naturale.

Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,

e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre:

finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me.

.

Limite (Febbraio 1963, scritta poco prima di morire)

La donna ora è perfetta

Il suo corpo

morto ha il sorriso della compiutezza,

l’illusione di una necessità greca

fluisce nei volumi della sua toga,

i suoi piedi

nudi sembrano dire:

Siamo arrivati fin qui, è finita.

I bambini morti si sono acciambellati,

ciascuno, bianco serpente,

presso la sua piccola brocca di latte, ora vuota.

Lei li ha raccolti

di nuovo nel suo corpo come i petali

di una rosa si chiudono quando il giardino

s’irrigidisce e sanguinano i profumi

dalle dolci gole profonde del fiore notturno.

La luna, spettatrice nel suo cappuccio d’osso,

non ha motivo di essere triste.

E’ abituata a queste cose.

I suoi neri crepitano e tirano.

.

Monologo delle 3 del mattino

È meglio che ogni fibra si spezzi

e vinca la furia,

e il sangue vivo inzuppi

divano, tappeto, pavimento

e l’almanacco decorato con serpenti

testimone che tu sei

a un milione di verdi contee da qui,

che sedere muti, con questi spasmi

sotto stelle pungenti,

maledicendo, l’occhio sbarrato

annerendo il momento

che gli addii vennero detti, e si lasciarono partire i treni,

ed io, gran magnanimo imbecille, così strappato

dal mio solo regno.

.

Papaveri a luglio

Piccoli papaveri, piccole fiamme d’inferno,

Non fate male?

Guizzate qua e là. Non vi posso toccare.

Metto le mani tra le fiamme. Ma non bruciano.

E mi estenua il guardarvi così guizzanti,

Rosso grinzoso e vivo, come la pelle di una bocca.

Una bocca da poco insanguinata.

Piccole maledette gonne!

Ci sono fumi che non posso toccare.

Dove sono le vostre schifose capsule oppiate?

Ah se potessi sanguinare, o dormire! –

Potesse la mia bocca sposarsi a una ferità così!

O a me in questa capsula di vetro filtrasse il vostro liquore,

Stordente e riposante. Ma senza, senza colore.

.

Ariel

Stasi nel buio. Poi

l’insostanziale azzurro

versarsi di vette e distanze.

Leonessa di Dio,

come in una ci evolviamo,

perno di calcagni e ginocchi! –

La ruga

s’incide e si cancella, sorella

al bruno arco

del collo che non posso serrare,

bacche

occhiodimoro oscuri

lanciano ami –

Boccate di un nero dolce sangue,

ombre.

Qualcos’altro

mi tira su nell’aria –

cosce, capelli;

dai miei calcagni si squama.

Bianca

godiva, mi spoglio –

morte mani, morte stringenze.

E adesso io

spumeggio al grano, scintillio di mari.

Il pianto del bambino

nel muro si liquefà.

E io

sono la freccia,

la rugiada che vola

suicida, in una con la spinta

dentro il rosso

occhio cratere del mattino.

© Riproduzione Riservata