“Ottobre” la poesia di Robert Frost sul timore della morte

Ottobre di Robert Frost è una poesia che con raffinata profondità parla della fine della vita, dell’invecchiamento e l’attesa della morte.

Il passaggio del tempo e l’invito rallentare la corsa emerge con forza dalle metafore presenti nel poema.

Protagonista l’autunno e i paesaggi naturali tanto cari a Robert Frost e presenti nel percorso poetico dell’autore statunitense.

Frost è stato a lungo acclamato come “il poeta del New England”, in quanto nelle sue liriche è stato ispirato dallo scenario del New England. Ottobre è il miglior ritratto della sua terra.

Ottobre è una poesia pastorale o bucolica che fu pubblicata per la prima volta a Londra nel 1913 e successivamente, negli Stati Uniti nel 1915 come parte del suo primo libro di poesie raccolte, A Boy’s Will.

Erano gli anni dei primi successi editoriali di Robert Frost che coincidevano con l’arrivo della mezza età.

Robert Frost è considerato come uno dei più gradi poeti del ventesimo secolo.

Ottobre di Robert Frost

O silenzioso mite mattino d’ottobre,

le foglie son mature per cadere;

il vento di domani, se avrà forza,

le spazzerà via tutte.

Chiamano i corvi sopra la foresta;

domani forse a stormi se ne andranno.

O silenzioso mite mattino d’ottobre;

lento comincia le ore di questa giornata.

Fa’ che il giorno ci sembri meno breve.

Non ci dispiace se tu dolcemente ci illudi,

illudici nel modo che tu sai.

Stacca una foglia allo spuntar dell’alba,

a mezzogiorno stacca un’altra foglia;

una dai nostri alberi, ed un’altra

molto lontano.

Trattieni il sole con nebbie gentili;

incanta la campagna d’ametista.

Ma piano, piano!

Per amore dell’uva, se non altro,

i cui pampini bruciano nel gelo,

i cui grappoli andrebbero distrutti

per amore dell’uva lungo il muro.

*******************************

October, Robert Frost (testo originale)

O hushed October morning mild,

Thy leaves have ripened to the fall;

Tomorrow’s wind, if it be wild,

Should waste them all.

The crows above the forest call;

Tomorrow they may form and go.

O hushed October morning mild,

Begin the hours of this day slow.

Make the day seem to us less brief.

Hearts not averse to being beguiled,

Beguile us in the way you know.

Release one leaf at break of day;

At noon release another leaf;

One from our trees, one far away.

Retard the sun with gentle mist;

Enchant the land with amethyst.

Slow, slow!

For the grapes’ sake, if they were all,

Whose leaves already are burnt with frost,

Whose clustered fruit must else be lost—

For the grapes’ sake along the wall.