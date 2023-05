“Lunga è la notte”, una poesia di Peppino Impastato per la Giornata della legalità

"Troppo lunga è la notte,/ e senza tempo". Questa poesia, scritta da Peppino Impastato, racchiude in sé il lirismo della notte e l'inquietudine dei tempi bui in cui la mafia terrorizzava l'Italia tutta. La scopriamo insieme in occasione della Giornata Nazionale della Legalità.