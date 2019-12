Le 10 lettere più belle ricercate nel 2019

Le lettere più belle che siano state scritte nella storia dell’umanità. Lettere che per la forza del loro messaggio si sono impresse con forza nel cuore e la mente dei nostri lettori.

Si sa che l’adolescenza è un periodo faticoso, denso di cambiamenti fisici e psicologici, non facili da affrontare. Si sa che gli adolescenti devono affermare la loro personalità e il contrasto con i genitori è parte del percorso di crescita. Ci siamo passati tutti, ma essere genitori di ragazzi adolescenti non è semplice.

La storia d’amore tra Oriana Fallaci ed Alekos Panagulis è rappresentata perfettamente in questa lettera d’amore, che mostra la complicità e l’affetto che la legava al rivoluzionario greco.

3 Il commovente tema di Angelica sulla nonna viene premiato dal Senato

“Io e i miei nonni” è rivolto a tutti gli allievi delle scuole italiane di ogni ordine e grado, con la finalità di favorire una riflessione su questa figura di riferimento non solo nel campo affettivo, ma anche legato alla trasmissione della tradizione familiare e dei suoi valori condivisi. Ebbene Angelica ha deciso di parteciparvi e di dedicare il proprio tema alla nonna venuta a mancare da poco: un testo ricco di sincere emozioni, da cui emerge un ritratto vivido di una donna che per la ragazzina ha significato davvero molto.

Le lettere d’amore sono qualcosa che ormai, tocca ammetterlo, appartiene al passato. La comunicazione immediata e diretta permessa dai social ha sostituito le lettere anche per le dichiarazioni d’amore più importanti. Scommettiamo che molte di voi vorrebbero riceverne una? Nell’attesa che incontriate un gentiluomo all’antica vi spedisca una lettera, ecco alcuni estratti di alcune tra le lettere d’amore più belle della letteratura.

Non sapete cosa dire o non dire nella vostra lettera d’amore? Ecco tutti i consigli utili per colpire la persona che amate.

7 La commovente lettera di addio di Virginia Woolf al marito

Il 28 marzo del 1941 la scrittrice inglese Virginia Woolf, durante l’ultima delle sue frequenti crisi depressive, si riempì le tasche di sassi e si lasciò annegare nel fiume Ouse, non lontano da casa. Lasciò una toccante lettera al marito Leonard Woolf.

Ecco una lettera d’amore e di gelosia che la pittrice scrisse al marito Diego Rivera. L’artista messicana è divorata dall’amore e non può che confessare tutto il suo affetto, ma anche la sua solitudine in una lettera. Il destinatario è il pittore Diego Rivera. I due si sposeranno e tradiranno, per poi tornare insieme fino alla morte dell’autrice nel 1954.

Tra le lettere d’amore più belle di tutti i tempi c’è sicuramente quella che Ludwig van Beethoven dedicò alla sua “Immortale Amata”. La lettera, redatta in tre riprese tra il 6 e il 7 luglio 1812, è ritenuta la più bella confessione d’amore inespresso di tutti i tempi.

Una lettera toccante, scritta da donne provenienti da varie culture e comunità, che si sono unite in nome della pace e della libertà. Sono madri che rischiano la vita ogni volta che escono di casa per comprare il pane, che vedono sotto i propri occhi i figli morire. Sono donne che assistono alla distruzione delle loro città e delle loro vite, che lentamente si disgregano. Sono donne che assistono agli attacchi dell’Isis. Sono donne che lotteranno fino all’estremo per vedere sventolare nella loro terra le bandiere della Pace, della Fratellanza e della Libertà.

