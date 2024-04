“La primavera non c’è più”, una poesia di Bertolt Brecht per riconnetterci con la natura

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

"La primavera non c'è più". La stiamo uccidendo con i nostri comportamenti dannosi, con le nostre politiche scellerate.

“La primavera non c’è più“. È il titolo della poesia che Bertolt Brecht ha dedicato alla natura e alla sua straordinarietà, che rischiamo di perdere a causa dei nostri comportamenti irresponsabili e poco lungimiranti.

Prendersi cura della terra

“La primavera non c’è più” è un inno alla bellezza della natura che rischia di scomparire a causa dell’incuria di noi uomini. Cantando la straordinarietà della primavera e degli ambienti naturali, Bertolt Brecht porta avanti una forte critica nei confronti del nostro operato, incentrato sul guadagno e sulla sete di risorse e potere:

“Molto tempo prima.

Che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca

C’era ogni anno

Il tempo degli alberi che verdeggiavano irresistibili e violenti. Noi tutti ricordiamo

I giorni più lunghi

Il cielo più chiaro

L’aria mutata

Della primavera destinata a venire”

La primavera è dipinta come una stagione leggendaria, che non esiste più perché distrutta da “petrolio, ferro e ammoniaca”, da secoli di maltrattamenti che abbiamo inflitto al nostro mondo. Un ricordo mitico che rimane impresso nel cuore di chi l’ha vissuta, sempre più difficile da ammirare e da vivere.

“La primavera non c’è più” di Bertolt Brecht

“Molto tempo prima.

Che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca

C’era ogni anno

Il tempo degli alberi che verdeggiavano irresistibili e violenti. Noi tutti ricordiamo

I giorni più lunghi

Il cielo più chiaro

L’aria mutata

Della primavera destinata a venire. Ora leggiamo nei libri

Di questa celebrata stagione

E pure da molto tempo

Non sono stati scorti sulle nostre città

I famosi stormi di uccelli. La gente ancora seduta sui treni è la prima

A sorprendere la primavera.

Le pianure la mostrano

Nell’antica chiarezza.

Certo negli alti spazi sembrano passare tempeste:

Esse toccano solo le nostre antenne”.

Chi è Bertolt Brecht

Eugen Berthold Friedrich Brecht, conosciuto come Bertolt Brecht, nasce in Germania nel 1898 in una famiglia borghese. Cresce schivo e solitario; i frequenti problemi di salute gli impediscono di trascorrere un’infanzia spensierata.

Nel 1913 comincia a scrivere i suoi primi componimenti. Prosegue gli studi con scarso interesse, più appassionato all’arte, al cinema e alla letteratura.

Quando nel 1920 muore la madre, Bertolt Brecht rompe tutti i legami con Augusta, la città di origine, e si trasferisce a Monaco, città culturalmente ricca e vivace. Qui, infatti, Brecht si entra a far parte della Lachkeller, la “Cantina delle risate”, un gruppo diretto dal famoso cabarettista Karl Valentin, che si esibisce in spettacoli comici e clowneschi.

Questa esperienza influenza moltissimo il lavoro dell’autore che, in questo periodo caratterizzato dalle espressioni dadaiste e futuriste, si interessa sempre di più ai poeti ribelli, come i francesi Villon, Rimbaud e Verlaine e il drammaturgo tedesco Büchner.

I componimenti di Brecht, che prima erano più incentrati sul patriottismo e sulla grandezza della Germania, adesso si focalizzano sulla povertà del popolo: la fame, la guerra, la miseria, l’emarginazione e la povertà sono tematiche che il poeta tratta facendo uso della pietas e riesumando la forma semplice e tradizionale della ballata. Bertolt Brecht diventa sempre più famoso.

Gira l’Europa e conosce molti intellettuali dell’epoca. Alcune delle sue opere teatrali causano tensioni con i governi dei paesi in cui esse vengono rappresentate, come avviene più volte a Berlino Est.

Il suo teatro, che ha fortemente influenzato l’arte scenica del Novecento, lo rende celebre in tutto il mondo e lo fa entrare a pieno diritto nel canone artistico e letterario europeo. Muore nel 1956, a causa di un infarto cardiaco che è solo il culmine di un lungo periodo di malattia.

© Riproduzione Riservata