La Fontaine, la favola e il mito in “Filomela e Progne”

Chi non conosce Jean de La Fontaine e le sue “Favole“? Il poeta francese, che amava definirsi “anima inquieta e ovunque ospite di passaggio” ci ha lasciato molte opere splendide, fra cui spiccano l'”Adonis”, poemetto idillico in cui l’autore racconta il mito di Venere e Adone, l'”Eunuque”, rielaborazione del classico di Terenzio, ma soprattutto le “Favole”, un complesso lavoro suddiviso in più libri in cui La Fontaine ha utilizzato gli animali per mostrare i vizi e le virtù degli esseri umani.

Ritenuto diretto continuatore degli autori classici Esopo e Fedro, Jean de La Fontaine ha prodotto con le sue “Favole” una vera e propria metafora della società. Le favole, scritte in rima, hanno un valore del tutto universale. Per questa ragione, in occasione dell’anniversario della nascita di questo grande autore della letteratura mondiale, avvenuta l’8 luglio 1621, vogliamo proporvi la lettura di una delle sue “Favole”, quella di “Filomela e Progne”, racchiusa nel Terzo Libro delle “Favole” e tradotta da Emilio De Marchi.

“Filomela e Progne” di La Fontaine si ispira al mito greco delle due sorelle Filomela e Procne, raccontato nel VI libro delle “Metamorfosi” di Ovidio. Le due fanciulle sono figlie del re greco Pandione, che ha concesso in sposa per motivi politici Procne al re tracio Tereo. Il dramma da cui prende spunto la favola di La Fontaine ha inizio quando Procne convince il marito a recarsi ad Atene per riportarle l’amata sorella Filomela. Ritornato in patria, Tereo si approfitta della fanciulla, le mozza la lingua perché non possa parlare e la rinchiude in un luogo isolato.

Filomela e Progne di Jean de La Fontaine