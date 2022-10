Halloween, 10 poesie e filastrocche dedicate alla notte delle streghe

Halloween

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata. Negli ultimi tempi, Halloween è diventata una festività molto amata anche in Italia. Fra storie spettrali e riti che affondano le loro radici in tempi antichissimi, la celebrazione di Halloween ha diverse caratteristiche che la accomunano ad altre usanze europee tipiche del periodo dedicato alla memoria dei defunti: basti pensare al girovagare bussando di casa in casa in cerca di cibo, attività che in alcune zone del nostro paese è tipica di Ognissanti.

Per festeggiare Halloween fra grandi e piccini, vi proponiamo 10 poesie e filastrocche che parlano di streghe, mostri e fantasmi, a partire dall’estratto shakespeariano del “Macbeth” e dalla struggente lirica di Pessoa che ruota attorno alla figura del fantasma per esprimere il vuoto esistenziale, fino alle filastrocche più adatte ai bambini.

10 poesie e filastrocche da leggere ad Halloween

William Shakespeare, estratto di “Macbeth”, atto IV

Girate intorno al calderone e versatevi

le frattaglie avvelenate:

rospo ch’è stato trentuno nottate

e giorni sotto pietra gelata.

Tu veleno nel sonno essudato

bolli per primo nel brodo fatato.

Doppi, doppi fatica e duolo;

fuoco brucia, bolli paiolo.

Filetto di serpe di palude

mettilo a cuocere nel marciume.

Occhio di tritone, dito di rana,

pelo di nottola, lingua di cane,

forca di vipera e punta d’orbetto,

zampa di ramarro, ala di gufetto

per una fattura che faccia male

bolli e ribolli, brodo infernale.

Doppi, doppi, fatica e dolore;

fuoco brucia, bolli calderone.

Scaglia di drago, dente di lupo,

mummia di strega, gola e stomaco

d’uno squalo ben saziato,

ceppo di cicuta scavata

al buio, fegato d’ebreo blasfemo,

fiele di capra, semi di tasso

colti mentre la luna è in eclisse,

naso di turco, labbra di tartaro,

dito di bambinella strozzata

nata in un fosso da una puttana,

fanno il brodo fitto e sodo.

Metti ancora trippa di tigre

nella mistura del paiolo.

Doppia, doppia fatica e pena,

brucia fuoco, bolli pentola.

Raffreddate con sangue di babuino;

e la fattura è forte e fine.

Fernando Pessoa, Furtiva mano di un fantasma occulto

Furtiva mano di un fantasma occulto

fra le pieghe del buio e del torpore

mi scuote, e io mi sveglio, ma nel cuore

notturno non trovo gesto o volto.

Un antico terrore, che insepolto

porto nel petto, come da un trono

scende sopra di me senza perdono,

mi fa suo servo senza cenno o insulto.

E sento la mia vita di repente

legata con un filo di Incosciente

a ignota mano diretta nell’ignoto.

Sento che niente sono, se non l’ombra

Di un volto imperscrutabile nell’ombra:

e per assenza esisto, come il vuoto.

Corinne Albaut, Il vecchio fantasma

Col lenzuolo del letto a castello

mi travesto da fantasma,

e vado in giro così bel bello

faccio dei passi da ectoplasma.

Una notte, in un sogno ho incontrato

un vecchio fantasma consumato:

era il trisnonno del mio bisnonno

con il lenzuolo tutto bucato.

Così conciato faceva un po’ pena,

senza neppure la sua catena.

Pensa e ripensa, gli ho regalato

il lenzuolo a fiori di mia sorella.

Lui se n’è andato tutto contento,

mi ha dato in cambio una caramella.

Rita Sabatini, La notte di Halloween

Stanotte succedono delle cose strane…

Ci sono ragnetti di marzapane,

fantasmi di zucchero caramellato

e pipistrelli di cioccolato.

Ci sono zucche con gli occhi lucenti

e grandi bocche senza denti,

c’è una strega col pentolone

che fa una magica pozione,

ci sono caramelle e tanti dolcetti

per far felici tutti i bimbetti.

Janna Cairoli, Paura gigantesca

Paura gigantesca

paura appiccicosa

paura più assillante

di una mosca noiosa.

Paure che hai dentro

paure che hai fuori

paure che ti tengono

come i raffreddori.

Ce l’hanno proprio tutti,

non è escluso nessuno,

un po’ di tremarella

se la porta dietro ognuno.

Ce l’hanno i calciatori,

bagnini ed avvocati,

ce l’hanno i genitori,

bambini e fidanzati.

Allora come fare

come si fa a scocciare

la chiudi dentro un sacco

e poi la butti in mare?

Non esiste una ricetta

e neppure una magia

un poco di paura

ti tiene compagnia.

Scuri vampiri, occhi feroci,

maghi barbuti, orride voci.

Streghe nasone rimestan pozioni,

mostri tremendi a tutti i portoni.

Candele tremanti in zucche svuotate,

orchi, fantasmi e bacchette fatate.

Maschere brutte eppur divertenti

per spaventare amici e parenti

e fare scherzi in gran quantità

a chi dolcetti in casa non ha!

Roberto Piumini, Nella casa della paura

Nella casa della paura

sembra inchiostro l’acqua pura,

sembra un pipistrello un fiore,

i minuti sembrano ore.

Nella casa dello spavento

sembra molle il pavimento,

sembra un rospo la saliera,

un serpente la ringhiera.

Lunedì da casa mia

la paura è andata via

e le cose sembran cose

e le rose sono rose.

Martedì dalla mia casa

se n’è andato lo spavento:

cento amici l’hanno invasa,

han portato luce e vento!

Bruno Tognolini, Filastrocca paurosa

Scuri vampiri,occhi feroci maghi barbuti, orride voci.

Streghe nasone rimestan pozioni

mostri tremendi a tutti i portoni.

Candele tremanti in zucche svuotate,

orchi, fantasmi e bacchette fatate.

Maschere brutte eppur divertenti

per spaventare amici e parenti

e fare scherzi in gran quantità

a chi dolcetti in casa non ha!

Formula magica

contro i brutti sogni

Brutto sognaccio

Pauroso e tremendo

Te ne approfitti che stavo dormendo

Ma ora son sveglio

E ho aperto gli occhi

Vediamo se adesso mi tocchi!

Nella notte di Halloween

Notte buia notte scura

ora devi aver paura!

Notte buia di spavento

fuori soffia forte il vento!

Sulle ali di un pipistrello

io ti succhierò il cervello…

Coi denti di barracuda

mangerò la tua carne cruda,

con le spire di un pitone,

io ti mangio in un sol boccone.

Mentre serpi e sanguisughe

ti faran venire le rughe,

Se ti mordono i serpenti

ti verrà il mal di denti…

E coi morsi degli scorpioni

ti verranno dei bubboni…

Oramai è finita

sta allegro in questa vita,

non scappare resta qui

è solo la filastrocca di Halloween!

La zucca alla finestra

C’è una zucca alla finestra

Che mi guarda con aria mesta.

I suoi occhi son di fuoco

E mi fan tremare un poco.

Sulla bocca ha un ghigno strano

Lo osservo da lontano.

Sulla testa ha una parrucca

Più da mostro che da zucca.

Il suo naso è un buco nero

Ho paura per davvero.

Questa zucca terrificante

Fa tremar ogni passante.

Che davanti alla finestra

Passa il giorno della festa.

E al vederla tutti sanno

Che è la notte dell’inganno.

Quando scheletri e vampiri

Sono tutti su di giri.

Quando streghe e fantasmini

Fan paura ai bambini.

É la zucca di Halloween

Festeggiamo per benin!

Jolanda Restano, Halloween festa stregata

Halloween festa stregata

ci spaventa la nottata!

Tutti fuori a notte fonda

festeggiam con baraonda.

Streghe, maghi e fantasmini…

Dolci, frittelle, cioccolatini!

Che ricetta eccezionale!

Che nottata micidiale!

Tante maschere stregate;

tante facce spaventate;

tanti dolci nei pancini;

tante zucche in lumicini.

È una festa un po’ paurosa,

con fantasmi e streghe a iosa!

E con maghi e mostri a frotte

trascorriamo questa notte!

In questa notte di mostri e vampiri

qualcuno è in cerca di urla e sospiri,

li cerca ovunque, portato dal vento,

è il dispettoso fantasma Spavento.

Gira le case di tutti i bambini

alla ricerca di ghiotti dolcini.

Se non ne trova fa degli scherzetti,

togliendo calze e muovendo un po’ i letti.

Ma vi assicuro, è soltanto un burlone,

non è cattivo, ma cerca attenzione.

Se lasci un dolcetto sul tuo comodino.

Sarà felice… E vorrà darti un bacino.