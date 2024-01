“Gli auguri dell’innocenza” di William Blake: poesia per il rispetto di ogni cosa

Gli auguri dell’innocenza o Auspici d’Innocenza è una poesia di William Blake che mira a sensibilizzare gli adulti a non perdere l’innocenza. Gli uomini dovrebbero imparare dalla natura a invecchiare rimanendo “incontaminati”, innocenti. L’età non deve impoverire la conoscenza. Anzi, questa deve diventare virtù, opportunità.

Gli auguri dell’innocenza è una poesia che descrive il contrasto tra innocenza ed esperienza, utilizzando il paradosso e l’epigramma.

La poesia fa parte di uno dei quaderni ora conosciuto come The Pickering Manuscript. William Blake cominciò a comporla nel 1803, ma non venne pubblicata fino al 1863, quando Alexander Gilchrist la inserì nella sua biografia su William Blake.

Il componimento presenta una serie di paradossi che parlano di innocenza contrapposta a malignità e corruzione. Quell’innocente esperienza tipica della natura che ciclicamente vive nell’armonia con ogni altro essere vivente sulla Terra, non fa parte del cammino degli umani.

In nome del progresso, la specie che domina il Pianeta, finisce per distruggere ogni cosa. La conservazione e il rispetto di ciò che ci circonda deve essere la strada per il futuro. Bisogna saper progredire tutelando la natura, l’ambiente e il Pianeta nella sua totalità.

Colpisce che William Blake già nella sua epoca segnalava il principale male dell’Umanità. Non saper accettare di vivere non facendosi contaminare dall’avida sopraffazione e distruzione di tutto ciò che vive.

Per certi versi, la poesia di William Blake, coincide con il simbolico messaggio contenuto in “l’anello del potere” de “Il Signore degli anelli” di J R R Tolkien. La ricerca del potere contamina e distrugge tutto ciò che incontra.

Bisogna riscoprire l’innocenza dei bambini appena nati o di una farfalla che vola di fiore in fiore. Bisogna saper imparare dai nostri errori nella convinzione che il rispetto dell’armonia naturale che ci è stata donata non venga distrutta per sempre.

Gli auguri dell’innocenza di William Blake Vedere un mondo in un granello di sabbia

E un paradiso in un fiore di campo,

Tenere l’infinito nel palmo della mano,

E l’eternità in un’ora. Un pettirosso in gabbia

fa infuriare tutto il cielo. Una colombaia piena di colombe e piccioni

fa rabbrividire l’inferno in tutte le sue regioni.

Un cane affamato alla porta del suo padrone

predice la rovina dello Stato. Un cavallo maltrattato sulla strada

chiede al cielo sangue umano.

Ogni grido della lepre cacciata

strappa una fibra dal cervello. Un’allodola ferita all’ala,

un cherubino cessa di cantare.

Il gallo da caccia, armato per la lotta, spaventa il sole nascente.

spaventa il sole nascente. Ogni ululato di lupo e di leone

solleva dall’inferno un’anima umana. Il cervo selvatico, vagando qua e là,

tiene l’anima umana lontana dalle preoccupazioni.

L’agnello maltrattato genera la lotta pubblica,

e tuttavia perdona il coltello del macellaio. Il pipistrello che vola alla fine della vigilia

ha lasciato il cervello che non vuole credere.

Il gufo che chiama la notte

Parla lo spavento del miscredente. Chi farà del male al piccolo scricciolo

non sarà mai amato dagli uomini.

Colui che ha spinto il bue all’ira

non sarà mai amato dalle donne. Il ragazzo imprudente che uccide la mosca

sentirà l’inimicizia del ragno.

Colui che tormenta il folletto del cavaiolo

tesse un pergolato nella notte senza fine. Il bruco sulla foglia

ti ripete il dolore di tua madre.

Non uccidere la falena o la farfalla,

perché l’ultimo giudizio si avvicina. Chi addestra il cavallo alla guerra

Non passerà mai la barra polare.

Il cane del mendicante e il gatto della vedova,

Nutrili e ingrasserai. Il moscerino che canta la sua canzone estiva

Il veleno viene dalla lingua della maldicenza.

Il veleno del serpente e del tritone

è il sudore del piede dell’invidia. Il veleno dell’ape da miele

è la gelosia dell’artista. Le vesti del principe e gli stracci del mendicante

sono rospi sulle borse dell’avaro.

Una verità detta con cattiva intenzione

batte tutte le bugie che si possono inventare. È giusto che sia così;

L’uomo è stato creato per la gioia e la tristezza;

E quando questo lo sappiamo giustamente,

andiamo per il mondo con sicurezza. Gioia e dolore si intrecciano finemente,

Un vestito per l’anima divina.

Sotto ogni dolore e pene

scorre una gioia con uno spago di seta. Il bambino è più che in fasce;

In tutte queste terre umane;

Gli strumenti sono stati fatti e le mani sono nate,

Ogni contadino capisce.

Ogni lacrima di ogni occhio

Diventa un bambino nell’eternità; Questa viene catturata da femmine luminose

e restituita alla sua stessa gioia.

Il belato, l’abbaio, il muggito e il ruggito,

sono onde che battono sulla riva del cielo. Il bambino che piange la verga sotto di sé

scrive vendetta nei regni della morte.

Gli stracci del mendicante, che svolazzano nell’aria,

fa diventare stracci i cieli. Il soldato, armato di spada e fucile,

impalato colpisce il sole dell’estate.

Il farthing del povero vale di più

di tutto l’oro delle coste africane. Un centesimo strappato dalle mani del lavoratore

può comprare e vendere le terre dell’avaro;

O, se protetto dall’alto

l’intera nazione venderà e comprerà. Chi deride la fede del bambino

sarà deriso nell’età e nella morte.

Chi insegna al bambino a dubitare

Non uscirà mai dalla tomba in decomposizione. Chi rispetta la fede del bambino

trionfa sull’inferno e sulla morte.

I giochi del bambino e le ragioni dell’anziano

sono i frutti delle due stagioni. L’interrogante, che siede così sornione, non saprà mai come rispondere,

non saprà mai come rispondere.

Chi risponde alle parole del dubbio

spegne la luce della conoscenza. Il veleno più forte mai conosciuto

proveniva dalla corona d’alloro di Cesare.

Nulla può deformare la razza umana

come il ferro dell’armatura. Quando l’oro e le gemme adornano l’aratro,

l’invidia si inchinerà alle arti pacifiche.

Un indovinello, o il grido del grillo,

è una risposta adeguata al dubbio. Il pollice dell’emmet e il miglio dell’aquila

fanno sorridere la filosofia zoppa.

Chi dubita di ciò che vede

non crederà mai, fate quello che volete. Se il sole e la luna dovessero dubitare,

si spegnerebbero subito.

Essere in una passione può far bene,

ma non è un bene se la passione è in te. La prostituta e il giocatore d’azzardo, per lo Stato

licenza, costruiscono il destino di quella nazione.

Il grido della prostituta di strada in strada

tesserà il lenzuolo della vecchia Inghilterra. Il grido del vincitore, la maledizione del perdente,

danzerà davanti al carro funebre dell’Inghilterra morta. Ogni notte e ogni mattina

Alcuni nascono alla miseria,

Ogni mattina e ogni notte

Alcuni sono nati per il dolce diletto. Alcuni sono nati per il dolce diletto,

Alcuni sono nati per una notte senza fine. Siamo portati a credere a una bugia

quando non vediamo attraverso l’occhio,

che è nato in una notte per morire in una notte,

quando l’anima dormiva in fasci di luce. Dio appare e Dio è luce,

a quelle povere anime che vivono nella notte;

Ma una forma umana appare

a coloro che abitano nei regni del giorno.

Significato di Auspici di Innocenza

Come già specificato sopra, Gli auguri dell’innocenza esplora il valore e i limiti della prospettiva umana in contrapposizione al ciclo della natura, che diventa sempre più vecchia e più esperta, eppure, in alcuni casi, rimane intatta e incontaminata.

Obiettivo della poesia di Blake è anche l’unità con il divino. William Blake voleva usare la sua poesia per esprimere la sua mitologia: quella mitologia che era in parte politica, in parte mitica e in parte divina, e per esprimere la sua complicata visione del mondo e i suoi sentimenti nei confronti della società di cui faceva parte.

In tutto il poema, la rabbia di Blake per la corruzione del suo Paese e dell’umanità è quasi palpabile. Versi che sono caratteristici dello stile di William Blake, che, pur essendo fortemente simbolico, è anche fortemente critico e potente.

Il poeta inglese ci vuol evidenziare che noi siamo parte del mondo, ogni parte di noi contribuisce all’armonia dell’intero mondo.

Analisi della Poesia

Vedere un mondo in un granello di sabbia

E un paradiso in un fiore di campo,

Tenere l’infinito nel palmo della mano,

E l’eternità in un’ora.

I primi quattro versi possono essere considerati una sorta di “introduzione” alla poesia. Sono diventati tra i versi più citati di Blake, tanto è vero che in molti considerano, erroneamente, l’intera poesia formata solo da questi versi.

Blake ci fornisce una comoda chiave di lettura per il resto del poema. Sono versi criptici e mistici.L’autore suggerisce che l’intero universo può essere contenuto in un granello di sabbia in modo spirituale: non è che si possa vedere letteralmente il mondo intero guardando fisicamente un granello di sabbia o qualcosa del genere.

È più che altro che un’occhiata a qualcosa di minuscolo può provocare l’immaginazione di qualcosa di veramente grande: tonnellate di immagini possono affluire. Secondo Blake, è proprio questo lo scopo di una metafora. È questo che fa.

Un fiore di campo può contenere un paradiso perché la bellezza di un fiore è (per Blake) un pezzo di paradiso e può far immaginare o visualizzare quel mondo migliore e più bello. Inoltre, un granello di sabbia è un mondo in miniatura, perché è un piccolo pezzo di un mondo, della terra. Le piccole parti riflettono le grandi cose di cui sono parte.

Il poeta continua a giocare con l’idea di cose grandi contenute in cose piccole. Far stare l’infinito nel palmo della mano sembra una contraddizione, perché l’infinito è infinito e il palmo della mano no. La stessa cosa vale per far stare l’eternità in un’ora.

William Blake non pensa che l’infinito sia uno spazio infinito o che l’eternità sia un tempo infinito. Pensa che facciano parte dell'”Eterno Adesso”. Si entra davvero nell’eternità e nell’infinito se si entra in uno stato di immaginazione poetica nel momento presente.

“Vedere il mondo in un grano di sabbia” significa avere la capacità di vedere, anche nelle cose più piccole, la grandezza della nostra vita. Sentirci parte di qualcosa di più grande, qualcosa in grado di inglobarci.

Ma questi versi iniziali fanno molto di più che inquadrare la poesia in termini generali. Ci indirizzano anche su come leggere la sequenza di immagini che seguono, istruendoci a prestare attenzione e ad analizzare le connessioni latenti tra le cose.

“Un cane che si affaccia alla porta del suo padrone/Predice la rovina dello Stato” è un ottimo esempio del senso di interrelazione di William Blake tra questi diversi aspetti della società.

Il modo in cui trattiamo (o maltrattiamo) gli animali rende esplicito il modo in cui vediamo i nostri simili, che consideriamo inferiori a noi. In breve, se lasciamo morire di fame i nostri cani, probabilmente lasceremo morire di fame anche i più poveri tra noi.

E soprattutto, una tale mancanza di compassione per i più deboli e fragili indica una mancanza spirituale all’interno di tutta la società, e indebolisce la società nel suo complesso.

Un pettirosso in gabbia

Mette tutto il Cielo in collera

Una colombaia piena di colombe e piccioni

Fa rabbrividire l’inferno in tutte le sue regioni

In questa strofa vediamo l'”innocenza” distrutta dall’uomo: mettere gli uccelli in gabbia o in una casetta limita la loro libertà e per Blake è abominevole.

Quanti uccelli sono in gabbia in tutto il mondo? La risposta è: molti. È una cosa piuttosto quotidiana. La maggior parte delle persone probabilmente non pensa che questo sia particolarmente orribile.

L’uccello in gabbia è un piccolo esempio di ingiustizia – qualcuno che distrugge la libertà di qualcun altro. Queste piccole ingiustizie hanno conseguenze più grandi, cosmiche. Ecco perché il cielo stesso si infuria: un piccolo esempio di libertà schiacciata è in realtà un esempio di libertà schiacciata ovunque, su scala globale o universale, e con esseri umani e non solo animali.

Allo stesso modo, un ragazzo che uccide una mosca proverà l’ira del ragno, non per un senso di giustizia, ma perché l’atto ha interferito con l’ordine naturale di Dio: la mosca esiste per essere uccisa, ma non inutilmente da uno scolaro crudele o sadico, bensì dal ragno che si basa sulle mosche per la sopravvivenza e il sostentamento.

Gli atti di sofferenza e di distruzione non necessari e inutili, soprattutto nei confronti degli animali, sono il bersaglio specifico di Blake e l’appello che lo stesso vuole lanciare al Mondo intero.

Le bugie sono la peggiore forma di corruzione

Vale la pena ricordare che “augury” significa “presagio” o “profezia” e, in effetti, la parola ha origine da una forma specifica di profetismo: osservare i modelli di volo degli uccelli per prevedere il futuro. Gli animali sono quindi già presenti, almeno come presenza etimologica spettrale, nel titolo di Blake.

Dopo i versi iniziali della poesia di Blake, i più famosi sono probabilmente “Una verità detta con cattive intenzioni / batte tutte le bugie che si possono inventare”. Spesso ripetuti in riferimento a politici o altre persone che giustificherebbero danni e ingiustizie usando i fatti a sostegno della loro posizione, questi versi sono tra i più risonanti di Blake.

Una bugia, per Blake, porterebbe con sé la sua stessa punizione: come lasciare morire di fame il proprio cane, è un atto di autolesionismo che si ripercuote su chi l’ha commesso. Questo è il motivo per cui l’uso improprio della verità pura è peggiore: è un attacco all’innocenza, perché la (buona) verità viene messa al servizio di fini immorali.

La verità – e, per estensione, l’innocenza – viene così nuovamente corrotta.

Il manifesto dell’intero pensiero di William Blake

Gli auguri dell’innocenza può essere considerata una sorta di manifesto in versi per gran parte della scrittura di Blake, che espone, attraverso una lunga sequenza di esempi, la sua posizione morale.

Blake era coerente nel parlare contro l’ingiustizia e l’errore morale, e questa poesia mette ulteriormente in luce il modo in cui Blake vedeva le azioni malvagie danneggiare non solo la vittima, ma anche l’autore.

