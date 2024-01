“Adesso” di Mariangela Gualtieri: un appello a prenderci cura di noi

Adesso di Mariangela Gualtieri è una poesia che ci invita a prenderci cura di “Noi”. Un appello a prenderci cura della nostra persona, dei nostri cari, di tutti gli essere viventi, di tutti gli esseri viventi presenti sulla Terra, della natura, dell’ambiente, del nostro Pianeta.

Mariangela Gualtieri nel 2021, in piena Pandemia, donò questa poesia alle monache e ai monaci della Comunità di Bose, proprio perché impegnati nella cura del prossimo.

Dopo la Pandemia in molti eravamo convinti di una rinascita diversa dell’Umanità. La lezione, purtroppo, sembra non essere servita. Non abbiamo imparato nulla.

Al 31 dicembre 2023, i morti causati dal Covid-19 sono secondo l’OMS ben 7.010.586. Il vero bilancio delle vittime è più alto, con stime fino a 3 volte di più a livello globale secondo fonti interne all’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ma, c’è un dato ancora peggiore che è sotto gli occhi di tutti. Il mondo è in guerra e la violenza fisica e verbale sembra aumentare ogni giorno di più.

I buoni propositi ambientali sembrano essere dimenticati, si mette in dubbio tutto, anche i cambiamenti climatici, che gravi danni stanno provocando in tutte le parti del Mondo.

In nome della ricchezza di pochi sembra che la transizione energetica sia ormai corollario del passato. Non si può rinunciare a ciò che brucia e distrugge e distruggerà per sempre.

Ecco perché ci piace condividere “Adesso”, una poesia che fa un appello a tutti noi, nessuno escluso, a cambiare. Ci invita a prenderci cura della vita e dell’amore, quali elementi per un futuro migliore.

Adesso di Mariangela Gualtieri

Adesso è forse il tempo della cura.

Dell’aver cura di noi, di dire

noi. Un molto largo pronome

in cui tenere insieme i vivi,

tutti: quelli che hanno occhi, quelli

che hanno ali, quelli con le radici

e con le foglie, quelli dentro i mari,

e poi tutta l’acqua, averla cara, e l’aria

e più di tutto lei, la feconda,

la misteriosa terra. È lì che finiremo.

Ci impasteremo insieme a tutti quelli

che sono stati prima. Terra saremo.

Guarda lì dove dialoga col cielo

con che sapienza e cura cresce un bosco.

Si può pensare che forse c’è mancanza

di cura lì dove viene esclusa

l’energia femminile dell’umano.

Per quella energia sacrificata,

nella donna e nell’uomo, il mondo

forse s’è sgraziato, l’animale

che siamo s’è tolto un bene grande.

Chi siamo noi? Apriamo gli occhi.

Ogni millimetro di cosmo pare

centro del cosmo, tanto è ben fatto

tanto è prodigioso.

Chi siamo noi, ti chiedo, umane e

umani? Perché pensiamo d’essere

meglio di tutti gli altri? Senza api

o lombrichi la vita non si tiene

ma senza noi, adesso lo sappiamo,

tutto procede. Pensa la primavera scorsa,

son bastati tre mesi – il cielo, gli animali

nelle nostre città, la luce, tutto pareva

ridere di noi. Come liberato

dall’animale strano che siamo, arrivato

da poco, feroce come nessuno.

Teniamo prigionieri milioni e milioni

di viventi e li maltrattiamo.

Poi ce li mangiamo, poveri malati

che a volte non sanno stare in piedi

tanto li abbiamo tirati su deformi –

per un di più di petto, per più latte.

Chi siamo noi ti chiedo ancora.

Intelligenze, sì, pensiero, quelli con le

parole. Ma non vedi come non promettiamo

durata? Come da soli ci spingiamo fuori

dalla vita. Come logoriamo lo splendore

di questo tiepido luogo, infettando

tutto e intanto confliggiamo fra di noi.

Consideriamo il dolore degli altri

e delle altre specie.

E la disarmonia che quasi ovunque portiamo.

Forse imparare dall’humus l’umiltà. Non è

un inchino. È sentirsi terra sulla nobile terra

impastati di lei. Di lei devoti ardenti innamorati.

Dovremmo innamorarci, credo. Sì.

Di ciò che è vivo intorno. E in primo luogo

vederlo. Non esser concentrati

solo su noi. Il meglio nostro di specie

sta davanti, non nel passato. L’età

dell’oro è un ricordo che viene

dal futuro. Diventeremo cosa? È una

grande avventura, di spirito, di carne,

di pensiero, un’ascesa ci aspetta.

Eravamo pelo musi e code.

Diventeremo cosa?

Diremo io o noi? E quanto grande il noi

quanto popolato? Che delicata mano

ci vuole ora, e che passo leggero, e mente

acuta, pensiero spalancato al bene. Studiamo.

Impariamo dal fiore, dall’albero piantato,

da chi vola. Hanno una grazia che noi

dimentichiamo. Cura d’ogni cosa,

non solo dell’umano. Tutto ci tiene in vita.

Tutto fa di noi quello che siamo.