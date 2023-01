In occasione della Giornata della Memoria, vogliamo condividere alcune poesie d’autore, piene di emozioni. Il fine è non dimenticare la tragedia dell’Olocausto.

Poesie che arrivano da libri sulla Shoah, come il Diario di Anna Frank, vittima dello sterminio o di sopravvissuti alla Shoah come Primo Levi, con il suo libro Se questo è un uomo.

Poesie scritte anche da testimoni della Shoah e che per questo assumono un valore ancora più alto, simbolico, universale nella lotta contro ogni forma di razzismo e violenza.

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della memoria per non dimenticare l’Olocausto, istituita ufficialmente dalla Repubblica italiana nel 2000 per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto.

Si è scelta proprio questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia.

Secondo quando riporta la Treccani, è un termine ebraico che significa tempesta devastante e presente nella Bibbia, per es. Isaia 47, 1.

Il termine indica lo sterminio del popolo ebraico durante il Secondo conflitto mondiale; è vocabolo preferito a olocausto in quanto non richiama, come quest’ultimo, l’idea di un sacrificio inevitabile.

Fra il 1939 e il 1945 circa 6 milioni di Ebrei vennero sistematicamente uccisi dai nazisti del Terzo Reich con l’obiettivo folle e barbaro di creare un mondo più ‘puro’ e ‘pulito’.

Le leggi di Norimberga del 1935 legittimarono il boicottaggio economico e l’esclusione sociale dei cittadini ebrei.

Nella cosiddetta ‘notte dei cristalli’, ovvero 8-9 novembre 1938, in tutta la Germania le sinagoghe furono date alle fiamme e i negozi ebraici devastati.

Da quel momento il processo di segregazione e repressione subì un’accelerazione che sfociò nella decisione, presa dai vertici nazisti nella Conferenza di Wannsee (gennaio 1942), di porre fine alla questione ebraica attraverso lo sterminio sistematico.

Lo sterminio colpì gli ebrei presenti in tutti i territori del Terzo Reich. Gli ebrei furono in una prima fase ‘ghettizzati’, cioè forzosamente concentrati in appositi quartieri delle città e in seguito deportati nei campi di concentramento e di sterminio, costruiti soprattutto in Europa orientale.

Tra i campi diventati purtroppo famosi per l’orrore generato, Auschwitz, Treblinka, Dachau, Bergen Belsen, Mauthausen. Ma, molti campi erano disseminati in Europa, dove giungevano ogni giorno convogli carichi di persone.

Dopo una prima selezione iniziale, che ‘salvava’ temporaneamente coloro che erano in grado di lavorare, una parte veniva inviata direttamente verso la meta cui tutti i deportati erano infine destinati: la camera a gas.

I campi di sterminio erano anche luoghi di torture, di esperimenti pseudoscientifici su cavie umane (come quelli effettuati sui gemelli di J. Mengele), di lavori sfiancanti e selezioni quotidiane.

Di tali atrocità è rimasta testimonianza nelle memorie di coloro che riuscirono a sopravvivere. Vittime dello sterminio, oltre agli Ebrei, furono anche zingari, omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici.

Le poesie che seguono fanno parte delle testimonianze e sono un inno alla Memoria, nella speranza che la follia umana non si ripeti.

Voi che vivete sicuri Nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera Il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo è un uomo Che lavora nel fango Che non conosce pace Che lotta per un pezzo di pane Che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, Senza capelli e senza nome Senza più forza di ricordare Vuoti gli occhi e freddo il grembo Come una rana d’inverno. Meditate che questo è stato: Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore Stando in casa andando per via, Coricandovi alzandovi; Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, La malattia vi impedisca, I vostri nati torcano il viso da voi.

Un paio di scarpette rosse di Joyce Lussu

C’è un paio di scarpette

numero ventiquattro

quasi nuove:

sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica

‘Schulze Monaco’.

C’è un paio di scarpette rosse

in cima a un mucchio di scarpette infantili

a Buckenwald

erano di un bambino di tre anni e mezzo

chi sa di che colore erano gli occhi

bruciati nei forni

ma il suo pianto lo possiamo immaginare

si sa come piangono i bambini

anche i suoi piedini li possiamo immaginare

scarpa numero ventiquattro

per l’ eternità

perché i piedini dei bambini morti non crescono.

C’è un paio di scarpette rosse

a Buckenwald

quasi nuove

perché i piedini dei bambini morti

non consumano le suole.

************

Auschwitz di Salvatore Quasimodo

Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla Vistola,

amore, lungo la pianura nordica,

in un campo di morte: fredda, funebre,

la pioggia sulla ruggine dei pali

e i grovigli di ferro dei recinti:

e non albero o uccelli nell’aria grigia

o su dal nostro pensiero, ma inerzia

e dolore che la memoria lascia

al suo silenzio senza ironia o ira.

Tu non vuoi elegie, idilli: solo

ragioni della nostra sorte, qui,

tu, tenera ai contrasti della mente,

incerta a una presenza

chiara della vita. E la vita è qui,

in ogni no che pare una certezza:

qui udremo piangere l’angelo il mostro

le nostre ore future

battere l’al di là, che è qui, in eterno

e in movimento, non in un’immagine

di sogni, di possibile pietà.

E qui le metamorfosi, qui i miti.

Senza nome di simboli o d’un dio,

sono cronaca, luoghi della terra,

sono Auschwitz, amore. Come subito

si mutò in fumo d’ombra

il caro corpo d’Alfeo e d’Aretusa!

Da quell’inferno aperto da una scritta

bianca: “Il lavoro vi renderà liberi”

uscì continuo il fumo

di migliaia di donne spinte fuori

all’alba dai canili contro il muro

del tiro a segno o soffocate urlando

misericordia all’acqua con la bocca

di scheletro sotto le docce a gas.

Le troverai tu, soldato, nella tua

storia in forme di fiumi, d’animali,

o sei tu pure cenere d’Auschwitz,

medaglia di silenzio?

Restano lunghe trecce chiuse in urne

di vetro ancora strette da amuleti

e ombre infinite di piccole scarpe

e di sciarpe d’ebrei: sono reliquie

d’un tempo di saggezza, di sapienza

dell’uomo che si fa misura d’armi,

sono i miti, le nostre metamorfosi.

Sulle distese dove amore e pianto

marcirono e pietà, sotto la pioggia,

laggiù, batteva un no dentro di noi,

un no alla morte, morta ad Auschwitz,

per non ripetere, da quella buca

di cenere, la morte.

************

Ricordatevi di Benjamin Fondane

Ricordatevi solo che ero innocente

e che, come voi, mortali di quel giorno,

avevo avuto, anch’io, un volto segnato

dalla collera, dalla pietà e dalla gioia,

un volto d’uomo, semplicemente!

************

La pietà ingiusta di Vittorio Sereni



Mi prendono da parte, mi catechizzano:

il faut

faire attention, vous savez.

Et surtout si l’affaire

Doit marcher jusq’au bout,

ne causez pas de ces choses bien passées.

Il paraît qu’il en fut un, un SS

qu’il a été même dans l’armée

quoique pas allemand…

Ecco in cosa erano

forza e calma sospette

l’abnegazione nel lavoro, la

cura del particolare, la serietà

a ogni costo, fino in fondo…

Intorno c’è aria di niente, mani

sulla tavola, armi (chi le avesse)

al guardaroba: solo adesso

si comincia a capire – e l’affare un pretesto

il pranzo un trucco, una messinscena

benché non esistano dubbi sulle portate

benché non ci siano orripilanti cataste sulla tavola né sotto

ma in cucina, chi può dirlo?

ah le dotte manipolazioni di cui furono capaci,

matasse, matassine innocue, oro a scaglie

da coprirne un deserto di sale, di nubi d’anime

esalanti-esulanti da camini

con la piena dolcezza degli stormi d’autunno

altre anche meno visibili spazzate da una raffica in un’ora di notte

è una questione d’occhi fermi sul cammello che passa

e ripassa per la cruna in piena libertà

e con tocchi di porpora una città

d’inverno, una città di cenere si propaga

dentro una lente di mitezza.

Solo adesso si comincia a capire.

Incredibile – dirò più tardi – le visioni

immotivate che si hanno a volte

(e pazienza per queste

ma esserne coinvolti al di là del giudizio

fino al tenero, fino all’indebita pietà …):

le giubbe sbottonate della disfatta, un elmo

ruzzolante tra i crateri, sugli argini maciullati

facce su facce lungo un canale a ridosso di un muro

un reparto in sfacelo che si sbraca, se ne fotte

della resa con dignità, ma su tutte

quella faccia d’infortunio, di gioventù in malora

con la sua vampa di dispetto di bocciato

di espulso dal futuro

nell’ora già densa della campagna

verso l’estate che verrà …

Tra poco apparecchieranno, porteranno

le cartelle per la firma. Si firmerà.

Si firmerà la pace barattandola con la nostra pietà –

e lui rimesso in sesto, risarcito di vent’anni d’amaro

bene potus et pransus arbitro dell’affare.

Non si vede più niente. Se non – per un incauto

pensiero, per quel momento di pietà – quella mano

quel mozzicone di mano sulla parete.

Ci conta ci pesa ci divide. Firma.

E tutti quanti come niente – come la notte

ci dimentica.

************

Prima Vennero di Martin Niemöller

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari

e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei

e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali,

e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti,

e io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me,

e non c’era rimasto nessuno a protestare.

************

Memoria di Natalia Ginzburg

Gli uomini vanno e vengono per le strade della città.

Comprano cibo e giornali, muovono a imprese diverse.

Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene.

Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso,

ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto.

Ma era l’ultima volta. Era il viso consueto,

solo un poco più stanco. E il vestito era quello di sempre.

E le scarpe eran quelle di sempre. E le mani erano quelle

che spezzavano il pane e versavano il vino.

Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo

a guardare il suo viso per l’ultima volta.

Se cammini per strada, nessuno ti è accanto,

se hai paura, nessuno ti prende la mano.

E non è tua la strada, non è tua la città.

Non è tua la città illuminata: la città illuminata è degli altri,

degli uomini che vanno e vengono comprando cibi e giornali.

Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra,

e guardare in silenzio il giardino nel buio.

Allora quando piangevi c’era la sua voce serena;

e allora quando ridevi c’era il suo riso sommesso.

Ma il cancello che a sera s’apriva resterà chiuso per sempre;

e deserta è la tua giovinezza, spento il fuoco, vuota la casa.

************

Sicuri nelle vostre tiepide case di Vivian Lamarque

Annoiato dal Giorno della Memoria

lui che tutti i santi giorni dell’anno

mai si annoia dell’insulso dejà vu della tv

giunta per una volta la fine di gennaio

“ancooora?” dice e cambia canale

per guardare anziché storia di orrori

horrori con l’h, come vi aveva ben previsti

Primo Levi voi che vivete sicuri nelle vostre

tiepide case a sera con scolpito dentro il cuore niente.

************

Poesia di un ragazzo trovata in un Ghetto nel 1941

Da domani sarà triste, da domani.

Ma oggi sarò contento,

a che serve essere tristi, a che serve.

Perché soffia un vento cattivo.

Perché dovrei dolermi, oggi, del domani.

Forse il domani è buono, forse il domani è chiaro.

Forse domani splenderà ancora il sole.

E non vi sarà ragione di tristezza.

Da domani sarà triste, da domani.

Ma oggi, oggi sarò contento,

e ad ogni amaro giorno dirò,

da domani, sarà triste,

Oggi no.