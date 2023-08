“L’estate è finita”, la poesia di Emily Dickinson

L’estate è finita di Emily Dickinson è la poesia che sa raccontare questo momento dell’anno.

Una poesia che spinge a vedere con positività il cambiamento stagionale, ma che riesce a trasmettere la malinconia della perdita.

Emily Dickinson con L’Estate è finita ci dona la sensazione che l’estate non se ne vada all’improvviso, ma si congedi silenziosamente con una fuga leggera fatta di piccoli cambiamenti.

L’estate per molti è quasi finita. Si rientra al lavoro, tra non molto ricomincerà anche la scuola. Si ritorna in città, si salutano gli incontri estivi e ci si prepara alle giornate più corte e ale temperature più basse.

Le persone che abbiamo incontrato in estate seguiranno strade diverse. Molte persone care ci lasceranno per rientrare al lavoro o all’Università.

Avviene ogni anno proprio come il passaggio che la natura compie da sempre.

Purtroppo la sensazione che questo passaggio è veloce, intenso, impetuoso.

Ci lascia a bocca aperta. Ecco perché dovremmo seguire le sensazioni che Emily Dickinson riesce a regalare.

The morns are meeker than they were –

The nuts are getting brown –

The berry’s cheek is plumper –

The rose is out of town.

The maple wears a gayer scarf –

The field a scarlet gown –

Lest I sh’d be old-fashioned

I’ll put a trinket on.