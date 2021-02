Rabindranath Tagore incanta sempre con la sua poesia evocativa, in grado di unire una forte spiritualità con il bisogno di carnalità. Questa poesia è una richiesta, una richiesta di rimanere nella vita di chi si ama. Concedi ch’io possa sedere è una poesia d’amore da dedicare a chi vorremmo tenere accanto a noi, in ogni passo della vita, in ogni momento e nonostante tutto.

Una richiesta di vicinanza alla persona che amiamo

Tagore è uno dei poeti più spirituali amati in occidente. Bengalese e vincitore del premio nobel nel 1913, in questa poesia racconta la volontà di stare accanto a qualcuno che è distante da noi e che non vorremmo perdere. Concedi ch’io possa sedere per un momento al tuo fianco, scrive; una richiesta d’amore, una richiesta di vicinanza. “non conosco né tregua né riposo, e il mio lavoro diventa una pena senza fine in un mare sconfinato di dolori.”: la distanza provoca smarrimento nel poeta, mancano gli sguardi, la pelle e tutto sembra essere più cupo. Tagore descrive quello che abbiamo provato in questo anno fatto di mancanze e difficoltà, dove l’amore è stato messa alla prova.

La poesia, infine, termina con il momento dell’incontro, il momento in cui ci si riesce a guardare in volto. Perchè prima o poi deve arrivare il momento in cui ci si ferma per ritrovarsi, “faccia a faccia”. E da questo incontro far uscire una sensazione di “calma straripante”. Ci si ritrova se ci si vuole ritrovare: questo ci insegna Tagore.

La poesia

Concedi ch’io possa sedere

per un momento al tuo fianco.

Le opere cui sto attendendo

potrò finirle più tardi.

Lontano dalla vista del tuo volto

non conosco né tregua né riposo

e il mio lavoro

diventa una pena senza fine

in un mare sconfinato di dolori.

Oggi l’estate è venuta

alla mia finestra

con i suoi sussurri e sospiri,

le api fanno i menestrelli

alla corte del boschetto in fiore.

Ora è tempo di sedere tranquilli

a faccia a faccia con te

e di cantare la consacrazione

della mia vita

in questa calma straripante e silenziosa.

