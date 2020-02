Benigni incanta Sanremo con il Cantico dei Cantici

Sono passati nove anni da quando Benigni saliva sul palco dell’Ariston in sella a un cavallo bianco, accolto dall’inno di Mameli, per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ieri Benigni fa il suo ingresso accompagnato dalla banda ed esordisce dicendo: “Un ingresso con la banda come un capo di Stato… Non sono abituato…”. Poi, la stoccata a Matteo Salvini: “So che il sistema quest’anno è diverso, si può votare per telefono, anche per citofono… Uno arriva qui in via Matteotti, citofona e dice ‘Ci hanno detto che qui c’è gente che canta…’, e così puoi votare”.

Inizia così uno dei momenti più attesi della 70esima edizione del Festival, in cui Roberto Benigni ci regala un momento di altissima letteratura, recitando il Cantico dei cantici.