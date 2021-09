“Amo in te” di Nazim Hikmet, una dedica d’amore che spazza le incertezze

poesie d'amore

Un inno all’amore e alle cose non dette, ancora non vissute, forse le più belle e le più attese. E’ questo “Amo in te”, la poesia di Nazim Hikmet pubblicata nel 1964 e dedicata alla moglie. Versi che trasmettono all’amato come il bello del sentimento per lei provato consista proprio nell’imprevedibile, nel non sapere mai cosa potrà riservarci il futuro.

Ma, nell’incertezza, emerge sempre una sicurezza che fa vedere tutto sotto una luce positiva: l’amore e la passione verso la donna amata. La certezza, anche, di non amare “la disperazione” nella sua compagna, capace di trasmettere sofferenza anche in lui.

Amo in te

l’avventura della nave che va verso il polo

amo in te

l’audacia dei giocatori delle grandi scoperte

amo in te le cose lontane

amo in te l’impossibile

entro nei tuoi occhi come in un bosco

pieno di sole

e sudato affamato infuriato

ho la passione del cacciatore

per mordere nella tua carne.

amo in te l’impossibile

ma non la disperazione.

Un messaggio d’amore

Un giorno ti svegli accanto a tua moglie e pensi al tempo trascorso insieme, a quanto la sua presenza abbia reso speciale la tua vita. Allora esci, vai a lavoro e, al ritorno, ti presenti a casa con un mazzo di fiori e questi versi di Nazim Hikmet, un modo ineccepibile per celebrare il vostro legame che, nonostante l’avanzare del tempo, è animato dallo stesso amore racchiuso nel primo sguardo.

entro nei tuoi occhi come in un bosco pieno di sole

La dedica alla moglie

Hikmet dedica Amo in te, pubblicata nel 1964 all’interno della raccolta Poesie d’amore, a sua moglie, ma non è chiaro se la poesia sia stata composta durante o prima dell’esilio. Ciò che conta, però, è il sentimento di tenerezza e complicità che anima questi versi. Esiste un’immagine più potente di questo “bosco pieno di sole” per dire alla persona amata quanto è importante la sua presenza nella nostra vita?