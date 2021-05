Perché si dice “Ambaradan”, l’origine del modo di dire

modi di dire

Spesso abbiamo sentito la parola “ambaradan” utilizzata all’interno di una frase o di una espressione con il significato di confusione, caos, grande concitazione. Non tutti però conoscono l’origine di tale espressione ed il suo reale significato. Scopriamo insieme come nasce questo modo di dire.

L’origine della parola “Ambaradan”

L’origine della parola ambaradan si pensa che derivi dall’Amba Aradam, un altopiano montuoso (amba) dell’Etiopia, presso cui nel 1936 avvenne una cruenta battaglia tra italiani e abissini. La battaglia si articolò in attacchi e contrattacchi delle forze italiane al comando del maresciallo Pietro Badoglio contro le forze etiopi del ras Mulugeta Yeggazu. Nel corso del conflitto le truppe italiane erano alleate con alcune tribù locali ma, a seconda delle trattative in corso, alcune di queste si alleavano a loro volta con il nemico, per poi riaffiancare i soldati italiani. Al loro ritorno in Italia, questi ultimi, di fronte a una situazione disordinata e caotica, cominciarono a definirla “come ad Amba Aradam”, “è un’Amba Aradam”. Attraverso la crasi, le due parole si sono fuse in un’unica diventando “ambaradam”. Per dei difetti di pronuncia, protrattisi negli anni, la “m” finale si è trasformata in “n”. Tuttavia, è possibile trovare scritti e opere in cui si utilizzano indistintamente entrambe le consonanti finali.

Il significato

Nell’uso comune, la parola “ambaradan” sta ad indicare una “situazione confusa e caotica o Attività molto complessa, la guida della quale richiede impegno e notevoli capacità organizzative”.

