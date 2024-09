“Una conquista fuori menù”, Felicia Kingsley torna in libreria

Felicia Kingsley è appena tornata in libreria con “Una conquista fuori menù“, un romance che vede protagonisti due personaggi che proprio non si sopportano. Chissà come andrà a finire…

“Una conquista fuori menù” di Felicia Kingsley

La sinossi del libro

Tra gli agenti speciali dell’FBI, Dwight Faraday è il migliore: anticonformista, con il fascino del mascalzone, detiene il record imbattuto di indagini risolte sotto copertura.

È anche un cuoco provetto, dunque è l’ideale per infiltrarsi nella brigata del ristorante italiano che appartiene alla famiglia Villa, sospettata di avere legami con la malavita di New York.

Dwight, però, non ha fatto i conti con Julia Villa, la figlia del proprietario: ragazza tosta e determinata a guidare gli “affari” di famiglia, lo detesta sin dal loro primo, tempestoso incontro ed è intenzionata a fargli capire chi comanda. Con la missione a rischio, Dwight è costretto a cambiare piano: conquistare Julia per raccogliere le informazioni di cui ha bisogno.

Tra schermaglie affilate, sfide a colpi di fuori menù e provocazioni al peperoncino, Dwight è pronto a scovare la ricetta giusta per arrivare al cuore di Julia, che sembra ostinatamente immune al suo fascino. Ma se, alla fine, fosse proprio l’inafferrabile agente Faraday a farsi prendere per la gola? In cucina non ha mai fatto così caldo…

Enemies to lovers, la dinamica d’amore preferita dai lettori

“Una conquista fuori menù” è una commedia romantica che si sviluppa attorno a una delle dinamiche preferite dalle lettrici e dai lettori italiani: enemies to lovers, ovvero tutte quelle storie che hanno al centro due personaggi che all’inizio si odiano e poi, con l’evolversi degli eventi, si innamorano.

Un classico esempio che proviene direttamente dalla letteratura inglese? L’amatissimo “Pride and prejudice” di Jane Austen. Le storie d’amore che iniziano con una relazione contrastante e contrastata ci affascinano perché sono naturalmente più dinamiche e piccanti, ma anche perché suscitano curiosità e aspettative.

Questa dinamica, che Felicia Kingsley ha utilizzato anche in altre opere precedenti, può svilupparsi attraverso diverse sfumature. Nel caso di “Una conquista fuori menù”, per esempio, i protagonisti non sembrano compatibili soprattutto a causa del loro ruolo: Dwight è un agente sotto copertura; Julia è uno dei soggetti delle indagini, l’aggancio perfetto per scoprire i segreti della famiglia cui appartiene.

Nell’ultimo romanzo di Felicia Kingsley, insomma, non mancano né la passione, né il mistero e i colpi di scena. Un romance ben congegnato che cattura sin dalle prime pagine.

Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è lo pseudonimo di Serena Artoli, nata a Carpi il 13 ottobre 1987 e specializzata in Architettura, ma da sempre con la passione per la scrittura: sin da quando, lo ha raccontato lei stessa ai microfoni di Robinson, scriveva sul suo diario segreto e si dedicava con piacere al mondo delle fanfiction sul web ispirandosi ai personaggi di Hermione Granger e Draco Malfoy.

La scelta di scrivere sotto pseudonimo nasce da una circostanza di vita particolare: Serena comincia a pubblicare i suoi libri poco dopo essersi iscritta all’albo degli architetti. Pensa perciò che pubblicare sotto suo nome possa violare il codice deontologico dell’ordine.

Per le sue opere sceglie quindi di chiamarsi Felicia, che ha molto in comune col suo vero nome, Serena, e Kingsley, come uno dei personaggi nati dalla sua penna durante le sessioni di scrittura infantili.

Le vendite da record e il successo

Quando esordisce nel mondo della narrativa rosa con “Matrimonio di convenienza“, un romanzo auto pubblicato nel 2016, Felicia Kingsley non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo attuale.

Sin dal suo primo libro, l’autrice di “Una conquista fuori menù” è stata letta e riletta con piacere da talmente tanti italiani che presto le sue opere sono state tradotte anche in ceco e in inglese.

I suoi romanzi sono leader indiscussi nelle classifiche della narrativa rosa. Ogni volta che una novità firmata Felicia Kingsley arriva in libreria, il successo è più che garantito.

