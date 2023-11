5 romanzi rosa da leggere in autunno

I romanzi rosa sono libri che regalano dolcezza, confortevolezza, calore, e a volte anche malinconia, ironia e un po’ di suspense. Letture perfette da portare con sé per evadere dal grigiore che spesso contraddistingue le nostre routine, i romanzi rosa rappresentano la scelta giusta per chi sente la necessità di scaldare il cuore e di riflettere sui temi del sentimento e delle emozioni.

Oggi ne scopriamo 5 perfetti da leggere in autunno!

5 romanzi rosa da leggere durante la stagione autunnale

“La cacciatrice di storie perdute” di Sejal Badani

Il primo dei romanzi rosa di cui vogliamo parlarvi oggi è “La cacciatrice di storie perdute”, lettura calda e accogliente incentrata sulla forza che ognuno di noi ha innata dentro di sé, anche se non sempre in maniera consapevole.

Jaya ha il cuore spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a perdere le speranze.

Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di ritrovare sé stessa, decide di allontanarsi da New York per riavvicinarsi alle sue origini indiane.

Non appena Jaya arriva in India viene immediatamente sopraffatta dai colori, dai profumi e dai suoni. Ogni cosa ha un fascino esotico, per lei, e ben presto il desiderio di riscoprire la cultura della sua famiglia prende il sopravvento.

Ma ci sono segreti del passato a lungo taciuti che hanno il potere di influire sulle generazioni a venire. E così Jaya viene a conoscenza della storia di sua nonna e di un amore clandestino che è destinato a cambiare per sempre la sua vita.

“Il sentiero degli alberi di limone” di Nadia Marks

Il secondo titolo che vi suggeriamo è perfetto per chi ama i romanzi rosa ma non vuole rinunciare al mistero e all’avventura. Ambientato in un’isola greca, “Il sentiero degli alberi di limone” è un libro che vi catturerà sin dalla prima pagina. Perfetto per i nostalgici che vorrebbero ripercorrere le atmosfere estive.

Anna non aveva mai pensato che il matrimonio con Max potesse naufragare, fino al giorno in cui ha scoperto che lui l’ha tradita. Troppo sconvolta per affrontarlo, decide di seguire il padre, recentemente rimasto vedovo, in un viaggio nella piccola isola dell’Egeo dove è nato.

Una volta arrivata, la cordialità dei familiari e la bellezza del mare la travolgono, facendole riassaporare il fascino delle proprie origini. Ma la Grecia ha delle sorprese in serbo per lei: una scoperta casuale all’interno di un vecchio baule rivelerà ad Anna segreti di famiglia che sono rimasti nascosti per oltre sessant’anni.

Un fiume di eventi, accaduti durante la seconda guerra mondiale, si riversa all’improvviso sulla sua vita.

Capirà in breve tempo che il solo modo per scendere a patti con il presente è fare i conti con il proprio passato…

“Il piccolo villaggio dei cuori solitari” di Alison Sherlock

Fra i romanzi rosa che vi consigliamo per questo autunno ce n’è uno piuttosto introspettivo e caldo, che sa di spezie profumate e di accoglienti tisane.

Dopo aver perso il suo lavoro a New York, Amber è costretta, suo malgrado, a rifugiarsi a Cranbridge, un paesino sperduto dell’Inghilterra.

Quando però scopre che il Cranbridge store, il negozio della sua madrina Cathy è sull’orlo del fallimento, si rende conto che le sue abilità come vetrinista potrebbero essere d’aiuto.

A poco a poco, mentre ritrova la fiducia in sé stessa, Amber scopre una comunità vitale pronta ad accoglierla, così, quando una forte tempesta minaccia di mettere a rischio la sicurezza del villaggio, non si tira indietro e si impegna in prima linea per evitare il disastro.

E mentre Cranbridge riprende vita, forse Amber scoprirà un motivo per restare.

“Rosa d’autunno” di Mary WestMacott, meglio nota come Agatha Christie

Sapete che Agatha Christie è autrice di alcuni romanzi rosa? Li scrisse sotto lo pseudonimo di Mary WestMacott.

Fra i suoi romanzi rosa più belli ce n’è uno dallo spirito – e dal titolo – autunnale: “Rosa d’autunno”, che non manca di una certa aura di mistero.

Nella piccola città di St Loo, in Cornovaglia, si muove una varia umanità. Acuto osservatore dei suoi concittadini e, per alcuni, anche confidente, è Hugh Norreys che, forse perché invalido, induce molti a raccontargli i propri desideri e sentimenti, anche i più segreti.

Tra gli abitanti di St Loo spicca l’aristocratica Isabella Charteris. Bella, viziata, sofisticata, sta per sposare il cugino Rupert, non appena lui tornerà dal fronte.

Ma qualcosa cambia quando nella prevedibile vita di Isabella irrompe il rude John Gabriel, un ambizioso eroe di guerra.

Quell’incontro avrà conseguenze inaspettate: per la ragazza, l’abbandono di tutti i suoi sogni di felicità domestica; per lui, in corsa per un seggio al parlamento, la fine di ogni possibilità di carriera. Saranno disposti ad affrontarle?

“Fragole selvatiche” di Angela Thirkell

Infine, fra i romanzi rosa perfetti da leggere in autunno, vi suggeriamo “Fragole selvatiche” che, ironico e avvincente, allieterà le vostre serate trascorse al caldo sotto le coperte.

Lady Emily Leslie regna su Rushwater House generando continua confusione e subbuglio. Non c’è evento pianificato che lady Emily non possa sconvolgere all’ultimo momento.

Il marito, quando tutto diventa troppo, se ne va in viaggio nelle capitali del Nord Europa. Anche il marito della figlia Agnes, placida e un po’ ottusa, tende a sparire spesso, ma la famiglia, comunque numerosa, non si abbatte mai.

Mary nipote di Agnes, arriva ospite per l’estate e s’innamora del bel David, donnaiolo. Lady Emily e Agnes pensano però che un diverso marito sarebbe più adatto e tramano perché questo avvenga durante la festa d’estate a Rushwater House.

