Quanto tempo occorre per leggere i bestseller mondiali?

Quanto tempo occorre per leggere un bestseller? “Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere” affermava lo scrittore Daniel Pennac. Per comprendere la relatività del tempo, non è necessario approfondire le teorie di Einstein né avvalersi di qualche ingegnosa macchina del tempo. Basta aprire un libro e tuffarcisi a capofitto. Una volta immersi, il tempo comincerà lentamente a svaporare, per dissolversi, infine, in una nebbia leggera, in grado di isolarci dal mondo esterno.

Non c’è nulla, al pari di un libro, in grado di fermare il tempo e dilatare la nostra vita, o meglio sospenderla in una dimensione di pura immaginazione. In passato vi avevamo parlato dei romanzi brevi che si possono leggere in un giorno. Ma quali sono i bestseller da guiness, i cui temi di lettura sono maggiori rispetto ad altri titoli?

I tempi di lettura dei bestseller mondiali

“Cronache del ghiaccio e del fuori” di George R. R. Martin

I film e le serie che hanno molto successo nei cinema e sulle piattaforme di streaming sono spesso adattamenti di libri famosi. Anche Game of Thrones, una delle serie più viste, non ha fatto eccezione. Era basato sulla serie di romanzi fantasy di George R. R. Martin “Cronache del ghiaccio e del fuori”. L’autore non ha ancora pubblicato le ultime due parti. Per ora, i fan del suo lavoro possono godersi cinque libri pubblicati. Il viaggio attraverso il mondo della Madre dei Draghi richiede da un lettore medio 87 ore: questo è il tempo più lungo in questa classifica.

La serie di Harry Potter

Probabilmente il giovane mago più famoso – Harry Potter – è arrivato secondo. Milioni di spettatori hanno guardato i film basati sui libri di Joanne Rowling. La versione libro dell’universo di maghi e babbani, progettata nei minimi dettagli, è un “viaggio” di 58,5 ore. Il terzo posto è stato preso da una serie di libri sull’amore e sui vampiri nel mondo moderno della scrittrice americana Stephenie Meyer – “Twilight” – 4 parti e 30,5 ore in totale.

Gli altri libri in classifica

Ci vuole meno tempo per leggere un bestseller come “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry (1 ora), “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll (1,5 ore) e “L’Alchimista” di Paulo Coelho (2 ore). Gli autori britannici e americani hanno dominato l’elenco dei bestseller mondiali. Tuttavia, non sono state solo le loro opere a essere vendute in decine di milioni di copie. Gli articoli più venduti includono anche “Il nome della Rosa” di Umberto Eco (Italia, 11 ore), “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez (Colombia, 7,5 ore) e “Il maestro e Margherita” di Mikhail Bulgakov (7,5 ore) e “Lolita” di Vladimir Nabokov (7,5 ore), entrambi russi.

I tempi di lettura

Se trascorri 8 ore al giorno a leggere, ci vorranno 41 giorni per leggere tutti i bestseller. La classifica dei bestseller mondiali include titoli con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Prendendo in riferimento lo studio di Marc Brysbaert “How many words do we read per minute?“, il tempo di lettura è stato calcolato assumendo che la velocità media di lettura in italiano sia di 285 parole al minuto.