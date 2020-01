Otis & Clementine’s, la libreria dove è possibile adottare i gattini abbandonati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Field (@ajvfield) in data: 14 Gen 2020 alle ore 7:52 PST

I gattini sono stati portati in libreria dai volontari della South Paw Conservation Nova Scotia, i quali li hanno salvati da situazioni difficili e sperano in questo modo che i clienti della libreria si innamorino dei loro adorabili musetti e li adottino. La presenza dei gattini stessi in libreria in mezzo alla gente è un modo anche per i teneri cuccioli per socializzare ed interagire con le persone. “Tutti i cuccioli entrano ed escono abbastanza rapidamente, man mano che vengono adottati” ha spiegato Ellen Helmke, proprietaria della libreria.

La proprietaria ha ideato questo programma di adozione l’anno scorso dopo essersi resa conto di avere molto spazio inutilizzato nel locale. Da quando l’iniziativa è partita, sono stati adottati oltre 30 gatti. “La gente viene qui appositamente per vedere i gatti, e poi alcune persone girano la libreria per guardare libri e scoprire che ci sono gattini – ha proseguito la proprietaria – Abbiamo un tasso di adozione del cento per cento, il che è fantastico. Sono molto contenta di poter rendere felice i miei clienti, i quali quando vedono un gattino sono sorpresi ed entusiasti di poterlo adottare”.

