“Nexus”, Yuval Noah Harari torna in libreria con un saggio sulle reti di informazione

Si intitola “Nexus” l’atteso, nuovo saggio di Yuval Noah Harari, già autore di due grandi best seller mondiali: “Sapiens” e “21 lezioni per il XXI secolo”.

Approdato nelle librerie italiane per Bompiani lo scorso 10 settembre, “Nexus” è l’ultima fatica di Yuval Noah Harari, lo scrittore e storico israeliano che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare grazie a best seller mondiali come “21 lezioni per il XXI secolo” (2018) e “Sapiens” (2014). Quest’ultimo libro è dedicato, in particolare, alla storia delle reti di informazione e al modo in cui esse hanno influenzato il corso degli eventi sino ai nostri giorni. Scopriamolo insieme.

“Nexus” di Yuval Noah Harari

La sinossi

La storia di come le reti di informazione hanno fatto e disfatto il nostro mondo, dall’autore del bestseller mondiale Sapiens Negli ultimi centomila anni, noi Sapiens abbiamo accumulato un enorme potere. Eppure, nonostante tutte le nostre scoperte, invenzioni e conquiste, oggi ci troviamo in una crisi esistenziale.

Il mondo è sull’orlo del collasso ecologico. La disinformazione dilaga. E ci stiamo buttando a capofitto nell’era dell’intelligenza artificiale, una nuova rete di informazioni che minaccia di annientarci. Perché siamo così autodistruttivi?

Nexus ci porta a guardare attraverso la lente della storia umana per considerare come il flusso di informazioni ha plasmato noi e il nostro mondo. Partendo dall’età della pietra, passando per la canonizzazione della Bibbia, la caccia alle streghe della prima età moderna, lo stalinismo,il nazismo e la rinascita del populismo di oggi, Yuval Noah Harari ci chiede di considerare il complesso rapporto tra informazione e verità, burocrazia e mitologia, saggezza e potere.

Esplora come le diverse società e i sistemi politici nel corso della storia hanno utilizzato le informazioni per raggiungere i loro obiettivi, nel bene e nel male. E ci consente di affrontare con maggior consapevolezza le scelte urgenti che ci attendono oggi che l’intelligenza non umana minaccia la nostra stessa esistenza.

L’informazione non è la materia prima della verità né una semplice arma. Nexus esplora la via di mezzo tra questi estremi e, nel farlo, riscopre la nostra comune umanità.

Dov’è finita l’umanità?

È un quesito che Yuval Noah Harari più e più volte ha formulato all’interno delle sue opere e dei suoi più recenti interventi – in particolare, quelli a favore di una pace che ponga fine al conflitto fra Israele e Hamas – e che, di “Nexus”, sembra essere il perno centrale.

Quando si parla di Intelligenze Artificiali e di sviluppo delle reti di informazione, la riflessione sull’umanità e sul suo destino si fa pressante. In “Nexus”, l’argomento si intreccia con vigore ai temi dello sviluppo tecnologico ma, soprattutto, a quello della società.

Sono diversi gli esempi che Harari inserisce all’interno del suo saggio per raccontarci come le reti di informazione, sin dai loro primordi, abbiano influenzato il corso della storia e abbiano costituito un’autentica arma, nel bene e nel male. Il flusso delle informazioni ha creato il mondo in cui viviamo oggi.

Leggere di questo argomento e acquisire maggiore consapevolezza in merito può rappresentare un valido strumento per comprendere il reale e le sue sfaccettature.

Chi è Yuval Noah Harari

Storico, filosofo e saggista israeliano, Yuval Noah Harari è specializzato in Storia Medievale e in Storia Militare, con anche un dottorato di ricerca completato a Oxford nel 2002.

Oggi, oltre a scrivere e fare ricerca, è titolare della cattedra di World History all’Università di Gerusalemme. Si batte per la libera informazione e istruzione: su Youtube carica spesso interessanti lezioni di storia e conduce un corso di inglese online con accesso libero. Le sue ricerche si fondano spesso sul legame fra storia e biologia.

Da quando ha raggiunto il successo con “Sapiens” – tradotto in 36 lingue -, l’autore di “Nexus” è diventato una personalità influente in tutto il mondo: rilascia spesso interviste e interventi sulle questioni di più stringente attualità.

© Riproduzione Riservata