5 libri da non perdere in uscita a settembre 2024

Riguardo ai libri, Settembre 2024 si preannuncia un mese ricco di nuove pubblicazioni interessanti, ideali per accompagnare il ritorno alla routine autunnale. Tra le tante novità in arrivo sugli scaffali delle librerie, spiccano cinque titoli di particolare rilievo, in grado di offrire al lettore esperienze narrative variegate e coinvolgenti. Da romanzi storici a raccolte di lettere intime, fino a opere che esplorano realtà alternative, questi libri promettono di soddisfare anche i palati più esigenti. Scopriamo insieme cinque imperdibili uscite di settembre 2024.

5 libri in uscita a settembre 2024

1. “La maestra del vetro” di Tracy Chevalier

Il primo dei 5 libri e di Tracy Chevalier che torna con un nuovo romanzo storico, “La maestra del vetro”, che si preannuncia come una delle letture più attese dell’autunno. L’autrice di “La ragazza con l’orecchino di perla” ci porta questa volta nel mondo affascinante e complesso della lavorazione del vetro, raccontando la storia di una donna che lotta per farsi strada in un ambiente dominato dagli uomini.

Ambientato in Italia durante il Rinascimento, il romanzo segue le vicende di una giovane apprendista vetraia che sfida le convenzioni sociali e le rigide gerarchie della sua epoca. Con il suo stile evocativo e la capacità di dar vita a personaggi profondi e realistici, Chevalier esplora temi come la ricerca dell’indipendenza, la passione per l’arte e la lotta contro le avversità. “La maestra del vetro” è un inno alla resilienza e alla forza creativa delle donne, destinato a conquistare i lettori.

2. “Lettere Familiari” di Giorgio Manganelli

“Lettere Familiari” di Giorgio Manganelli è un’opera postuma che raccoglie le lettere personali del celebre scrittore italiano, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita e sulle sue riflessioni. Questa raccolta, curata con attenzione da studiosi e familiari, mostra un Manganelli inedito, lontano dalle sue opere più sperimentali e dalla sua immagine pubblica. Le lettere spaziano tra temi diversi: dagli affetti familiari ai pensieri sulla letteratura, dalle ansie quotidiane alle riflessioni sulla società.

“Lettere Familiari” rappresenta un’occasione preziosa per conoscere meglio la dimensione umana di Manganelli, svelando un autore vulnerabile e profondamente umano. È un libro che tocca le corde dell’animo e si rivolge non solo ai fan dell’autore, ma a chiunque voglia esplorare le sfumature della condizione umana attraverso la lente della corrispondenza privata.

3. “Ucronia” di Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère, autore noto per la sua capacità di fondere nei suoi libri realtà e finzione in modo magistrale, presenta “Ucronia”, un romanzo che esplora il concetto di realtà alternativa. In “Ucronia”, Carrère immagina un mondo parallelo in cui gli eventi storici hanno seguito percorsi completamente diversi, dando vita a una società inaspettata e inquietante.

Questo romanzo invita i lettori a riflettere sulle scelte e sulle casualità che definiscono il corso della storia. Con la sua prosa incisiva e il suo approccio filosofico, Carrère interroga il lettore su ciò che sarebbe potuto essere e sull’impatto delle nostre azioni quotidiane sul grande palcoscenico del mondo. “Ucronia” si preannuncia come un’opera provocatoria e stimolante, che sfida le nostre certezze e ci invita a immaginare realtà alternative.

4. “Una conquista fuori menù” di Felicia Kingsley

Dwight Faraday è uno degli agenti speciali più competenti dell’FBI: anticonvenzionale e dotato di un fascino ribelle, detiene il primato per il maggior numero di indagini risolte sotto copertura. È anche un ottimo cuoco, caratteristica che lo rende perfetto per infiltrarsi nella brigata del ristorante italiano di proprietà della famiglia Villa, sospettata di avere collegamenti con la criminalità organizzata di New York. Tuttavia, Dwight non aveva previsto di scontrarsi con Julia Villa, la figlia del proprietario: una giovane donna determinata e decisa a prendere in mano gli “affari” di famiglia, che lo disprezza fin dal loro primo, burrascoso incontro e intende dimostrargli chi comanda. Con la missione compromessa, Dwight è costretto a modificare il suo approccio: deve sedurre Julia per ottenere le informazioni di cui necessita. Tra battibecchi pungenti, sfide culinarie fuori menù e provocazioni piccanti, Dwight si prepara a trovare la formula giusta per conquistare il cuore di Julia, che sembra irriducibilmente immune al suo fascino. 5. “La vita contro” di Rita Ragonese Ultimo dei 5 libri, ma non per importanza , è “La vita contro”, di Rita Ragonese; ecco una breve sinossi: Umberto e Angela si incontrano. Lui è vicino alla pensione, ha problemi di alcolismo ed è cresciuto al CEP, un progetto di edilizia popolare affacciato sulla laguna di Venezia. Lei ha poco più di vent’anni, è appena uscita dal carcere della Giudecca e proviene da una famiglia rispettabile ma rigidamente cattolica, segnata dalle ossessioni religiose di un padre bigotto. Quando si incontrano per la prima volta, Umberto lavora come macellaio in un supermercato di Mestre: è un uomo serio, burbero e rispettato, ma porta con sé il peso di una tragedia avvenuta vent’anni prima. Abbandonato dalla moglie e dal figlio, vive in solitudine. Angela, che vive in una comunità, viene assegnata come stagista nel reparto macelleria grazie a un progetto di recupero dei servizi sociali, con l’obiettivo di riottenere l’affido di Martin, il figlio avuto da Florian, che durante la sua detenzione era stato affidato ai nonni. Angela ha commesso l’errore di fidarsi ingenuamente del giovane padre del bambino, ritrovandosi invece coinvolta in attività criminali. Umberto e Angela, dopo un iniziale scontro, cominciano pian piano ad avvicinarsi. Senza volerlo e senza sapere di poterlo fare, finiscono per proteggersi reciprocamente, intraprendendo un percorso di lenta scoperta della bellezza, che li conduce a un finale inatteso. Non resta che leggere e perdersi tra le pagine di questi 5 libri I libri in uscita a settembre 2024 offrono un’ampia gamma di esperienze di lettura, capaci di arricchire le nostre giornate con storie coinvolgenti e riflessioni profonde. Che si tratti di esplorare le realtà alternative di Carrère, immergersi nell’arte rinascimentale con Chevalier, o scoprire il lato umano di Manganelli attraverso le sue lettere, questi libri rappresentano delle ottime proposte per tornare alla routine con una mente aperta e curiosa. Buona lettura!

