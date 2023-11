I 10 libri più venduti della settimana, Paolo Cognetti primo con il suo nuovo romanzo

Nuovi libri che spaziano dalla narrativa all’autobiografia alla saggistica: ecco i protagonisti della classifica dei 10 libri più venduti della settimana.

Questa volta, il podio è occupato da Paolo Cognetti, Aldo Cazzullo e Ken Follett. Scopriamo insieme gli altri libri presenti fra i 10 più acquistati della settimana, avvalendoci della classifica elaborata dal Servizio Statistiche di Arianna, che studia i dati delle oltre 1650 librerie aderenti al circuito.

I 10 libri più venduti della settimana

1. “Giù nella valle” di Paolo Cognetti

Il primo dei libri più venduti la scorsa settimana è un’attesa novità in casa Einaudi: “Giù nella valle”, il nuovo romanzo di Paolo Cognetti, che abbiamo imparato ad amare soprattutto con il capolavoro “Le otto montagne”.

Ci sono animali liberi, cupi e selvatici, altri che cercano una mano morbida e un rifugio. In mezzo, tra l’ombra e il sole, scorre il fiume. I due fratelli sono Luigi e Alfredo, un larice e un abete: a dividerli c’è una casa lassù in montagna, ad avvicinarli il bancone del bar. E poi Betta, che fa il bagno nel torrente e aspetta una bambina.

In questo romanzo duro e levigato come un sasso, Paolo Cognetti scende dai ghiacciai del Rosa per ascoltare gli urti della vita nel fondovalle. La sua voce canta le esistenze fragili, perse dietro la rabbia, l’alcol e una forza misteriosa che le trascina sempre più giù, travolgendo ogni cosa. Lungo la Sesia come in tutto il mondo, a subire il dolore dell’uomo restano in silenzio gli animali e gli alberi.

C’è un saggio al secondo posto della classifica dei 10 libri più venduti della settimana; si tratta dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo, dedicato all’Impero Romano, che resta ancorato al podio anche questa volta.

Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità, alla portata del lettore colto ma anche di quello semplicemente curioso, Aldo Cazzullo ricostruisce il mito di Roma, partendo dai personaggi e dalle storie e arrivando alle idee e ai segni. A cominciare da quello che è stato il simbolo di tutti gli imperi del mondo, da Roma all’America: l’aquila.

3. “Le armi della luce” di Ken Follett

Si attesta al terzo posto fra i libri più venduti della scorsa settimana la nuova uscita di Ken Follett, quinto ed ultimo capitolo dei libri di Kingsbridge, che si svolge tra il 1792 e il 1824, in un’epoca di grandissimi cambiamenti in cui il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un potente impero commerciale.

Una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane idealista che fonda una scuola per bambini disagiati, un commerciante di tessuti travolto dai debiti del padre, una moglie infedele, un operaio ribelle, un artigiano intraprendente, un vescovo inetto, un ricco imprenditore senza scrupoli sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia indimenticabile.

Eroine ed eroi carismatici combattono per un futuro libero dall’oppressione, personaggi cattivi e perversi cercano di mantenere ad ogni costo i loro privilegi in un complesso intreccio ricco di dettagli storici accuratamente documentati.

4. “La vita è bella, nonostante” di Sveva Casati Modignani

Alla terza posizione fra i libri più venduti della scorsa settimana troviamo l’ultimo romanzo di Sveva Casati Modignani.

L’ultimo capitolo della serie iniziata con il romanzo “festa di famiglia”. Protagoniste le quattro amiche inseparabili, specchio delle donne di oggi, tra nuove aspirazioni e problemi dei giorni nostri. Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole sono amiche inseparabili.

Ci hanno appassionato con i loro amori tormentati e i segreti di famiglia, commosso con le loro confidenze e sorpreso con inattesi colpi di scena.

5. “Game of gods. Discesa agli inferi” di Hazel Riley

Quinto posto fra i 10 libri più venduti per la novità di Sperling & Kupfer arrivata direttamente da Wattpad.

Ricchi e intelligentissimi, i fratelli Lively – Hades, Apollo, Hermes, Aphrodite e Athena – sono i più popolari di Yale: nessuno osa avvicinarli, ma tutti li conoscono e li guardano da lontano; ogni venerdì sera organizzano quelli che sono diventati famosi come i Giochi degli Dèi, in cui all’avversario non si riserva nessuna pietà; batterli è impossibile.

Quando Haven arriva al campus come matricola, rimane affascinata da loro, anche se un po’ impaurita, finché Hades si accorge di lei…

6. “The woman in me” di Britney Spears

Siamo certi che l’autobiografia di Britney Spears resterà a lungo in classifica fra i libri più venduti.

The Woman in Me è un racconto coraggioso che arriva dritto al cuore, una storia che parla di libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza.

A giugno del 2021 il mondo intero è rimasto ad ascoltare col fiato sospeso Britney Spears parlare in tribunale. L’impatto di quel gesto – condividere la sua voce, la sua verità – è stato impossibile da negare e ha cambiato il corso della vita di Britney, e di innumerevoli altri. The Woman in Me racconta per la prima volta quell’incredibile viaggio e la forza interiore di una delle più grandi artiste della storia del pop.

7. “Il vento conosce il mio nome” di Isabel Allende

Il settimo posto nella classifica dei 10 libri più venduti della settimana va all’ultimo romanzo di Isabel Allende, destinato a diventare l’ennesimo best-seller della scrittrice cilena.

Intrecciando passato e presente come solo Isabel Allende sa fare, “Il vento conosce il mio nome” racconta la storia di due personaggi indimenticabili, entrambi alla ricerca di una famiglia. È una testimonianza delle scelte estreme a cui i genitori sono costretti, una lettera d’amore ai bambini che sopravvivono ai traumi più devastanti senza mai smettere di sognare.

L’ottavo posto fra i libri più acquistati la scorsa settimana va al nuovo lavoro di Alessandro D’Avenia, dedicato all’Odissea e al suo mitico protagonista.

In “Resisti, cuore” Alessandro D’Avenia ripercorre i ventiquattro canti del poema come un’arte di vivere, e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Ci accompagna attraverso l’opera come studioso di Lettere classiche che l’ha eletta a suo principale ambito d’interesse, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, come intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo.

9. “Grande meraviglia” di Viola Ardone

Viola Ardone entra nella classifica dei libri più venduti della settimana con “Grande meraviglia”, che si aggiudica la nona posizione.

Dopo “Il treno dei bambini” e “Oliva Denaro”, “Grande meraviglia” completa un’ideale trilogia del Novecento. In questo romanzo di formazione, il legame di una ragazzina con l’uomo che decide di liberarla rivela il bisogno tutto umano di essere riconosciuti dall’altro, per sentire di esistere.

Elba ha il nome di un fiume del Nord: è stata sua madre a sceglierlo. Prima vivevano insieme, in un posto che lei chiama il mezzomondo e che in realtà è un manicomio. Poi la madre è scomparsa e a lei non è rimasto che crescere, compilando il suo “Diario dei malanni di mente”, e raccontando alle nuove arrivate in reparto dei medici Colavolpe e Lampadina, dell’infermiera Gillette e di Nana la cana.

Del suo universo, insomma, il solo che conosce. Almeno finché un giovane psichiatra, Fausto Meraviglia, non si ficca in testa di tirarla fuori dal manicomio, anzi di eliminarli proprio, i manicomi; del resto, è quel che prevede la legge Basaglia, approvata pochi anni prima.

5. “Fatti una risata” di Pera Toons

Pera Toons torna in libreria e approda nella classifica dei libri più venduti della settimana con “Fatti una risata”.

Pera, Kenny ed Ely si ritrovano a partecipare ad un segretissimo torneo di battute: la F.U.R.I.A.. Chi riuscirà a vincere?

© Riproduzione Riservata