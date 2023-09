“Le armi della luce”, Ken Follett ritorna in libreria in contemporanea mondiale

Share on Email

Con il suo imponente ciclo diviso in due saghe e ben otto volumi, Ken Follett ha raccontato un millennio di storia dell’Occidente. Infatti, il maestro del romanzo storico è da oggi in libreria con “Le armi della luce“, il quinto ed ultimo capitolo della saga di Kingsbridge.

“Le armi della luce”, la sinossi

Il quinto capitolo della saga di Kingsbridge. “Le armi della luce” si svolge tra il 1792 e il 1824, un’epoca di grandissimi cambiamenti in cui il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un potente impero commerciale.

A Kingsbridge l’industrializzazione si fa rapidamente strada riducendo alla miseria la maggior parte della popolazione dedita alla manifattura tessile, la principale fonte di reddito della città.

La vita di un gruppo di famiglie collegate tra loro viene stravolta dalla nuova era delle macchine, mentre imperversa la guerra con la vicina Francia di Napoleone Bonaparte che giunge alla sua epocale conclusione con la battaglia di Waterloo. Scoppiano le rivolte del pane, gli scioperi e la ribellione contro l’arruolamento forzato nell’esercito.

Una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane idealista che fonda una scuola per bambini disagiati, un commerciante di tessuti travolto dai debiti del padre, una moglie infedele, un operaio ribelle, un artigiano intraprendente, un vescovo inetto, un ricco imprenditore senza scrupoli sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia indimenticabile.

Eroine ed eroi carismatici combattono per un futuro libero dall’oppressione, personaggi cattivi e perversi cercano di mantenere ad ogni costo i loro privilegi in un complesso intreccio ricco di dettagli storici accuratamente documentati.

Il fenomeno Ken Follett

Ken Follett è uno degli autori più noti del nostro tempo. Coi suoi avvincenti romanzi ha stregato innumerevoli lettori, anche quelli che di solito non amano il genere storico.

La produzione letteraria dell’autore de “Le armi della luce”, che vede un totale di trentadue libri scritti e centosettanta milioni di copie vendute, può essere suddivisa in fasi.

La prima si apre con “La cruna dell’ago” del 1978, comprende cinque romanzi ed è legata al genere del thriller di spionaggio. La seconda parte, senza ombra di dubbio la più conosciuta anche dai profani del genere, è costituita dalla fortunata saga storica de “I pilastri della terra” del 1989.

L’ultima fase di scrittura arriva intorno alla fine degli anni Novanta, quando lo scrittore britannico indaga la parte oscura delle tecnologie. Il suo grande ritorno con “Per niente al mondo”, conferma nuovamente Follett uno degli scrittori più amati del pianeta.

Con la serie di Kingsbridge e in particolare “Le armi della luce”, Ken Follett amplia e conclude il ciclo storico dei Pilastri della terra, regalando ai lettori un finale coi fiocchi.

“Le armi della luce”, un romanzo che spiazza

Con il suo ultimo libro, Ken Follett conclude il ciclo che, partendo dalle origini della civiltà occidentale, esplora la nostra storia fino ai nostri giorni.

Ciò che spiazza di questo romanzo è la forza prorompente che si sprigiona dalle pagine, con paure, desideri, amori e preoccupazioni che avvicinano i personaggi, come sempre incredibilmente caratterizzati, al nostro vissuto personale.

L’arrivo improvviso delle macchine e della modernità è presentato con dovizia di particolari: come ogni volta, Follett fa precedere alla stesura del libro un grande studio, che rende le sue pagine più realistiche che mai. De “Le armi della luce” e dell’imponente ciclo a cui ha dato vita, ha raccontato:

“Non è che lo avessi pianificato. Mi sono limitato a esplorare il passato in cerca di storie coinvolgenti che mostrassero persone normali alle prese con i grandi cambiamenti della storia. Solo dopo mi sono reso conto che i romanzi formano un unico corpus. Mi affascina come le persone abbiano combattuto per la libertà, e abbiano vinto. La maggior parte delle mie storie parla proprio di questo. Il tema alla base di Le armi della luce è la libertà di parola.”

Ken Follett

Ken Follett, all’anagrafe Kenneth Martin Follett, è nato a Cardiff il 5 giugno 1949.

Già da piccolo sviluppa la passione per la lettura e la scrittura, sin da quando, all’età di dieci anni, si trasferisce a Londra insieme alla famiglia.

Ottiene l’ammissione allo University College di Londra nel 1967, dove studia filosofia e inizia ad impegnarsi nella politica di centro-sinistra. Si sposa con Mary nel 1968, e nello stesso anno nasce il figlio Emanuele.

Dopo la laurea nel 1970, intraprende un corso di giornalismo e inizia a lavorare come apprendista reporter a Cardiff nel South Wales Echo. Dopo tre anni Ken Follett torna a Londra per lavorare nell’Evening News.

La svolta arriva quando lascia il giornalismo e diventa vicedirettore della piccola casa editrice Everest Books: è in questo periodo che inizia a scrivere romanzi come hobby. Non immagina ancora il successo che arriverà con i suoi grandi romanzi.

Verso la fine degli anni Settanta, viene coinvolto nelle attività del partito laburista britannico, ambiente in cui conosce la deputata Barbara Hubbard, che sposerà nel 1985.

