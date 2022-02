“Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici”, il nuovo libro di Daria Bignardi

Consigli di lettura

È uscito il nuovo libro di Daria Bignardi “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici” edito per Einaudi. Un’opera intima e profonda che vede la giornalista e scrittrice ferrarese raccontare situazioni esistenziali esaminate attraverso la passione letteraria.

Partendo dalle passioni letterarie che l’hanno formata, con la sua scrittura intelligente e profonda, lieve, Daria Bignardi si confessa in modo intimo – dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie – narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d’ombra. E scrive un inno all’incontro, perché è questo che cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come noi. Memoir di formazione, breviario di bellezza, spudorato atto di fede verso il potere delle parole, questo libro è un percorso sorprendente e imprevedibile fatto di domande, illuminazioni, segreti, che pungola e lenisce, fa sorridere e commuove. Un viaggio nel quale la vita si manifesta «furiosamente grande».

Una penna che non delude

Ciascuno di noi, anche solo per un istante, ha conosciuto l’irresistibile forza di attrazione dell’abisso. Daria Bignardi sa metterla a nudo con sincerità e luminosa ironia, rivelando le contraddizioni della sua e della nostra esistenza, in cui tutto può salvarci e dannarci insieme, da nostra madre a un libro letto per caso. Con “Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici”, Daria Bignardi indaga in maniera intensa, e delicata allo stesso tempo, il ruolo fondamentale che i libri hanno avuto nella sua vita e che hanno in generale nella vita di tutti. Leggere è un modo di essere, una modalità di affrontare la vita con le storie degli altri per capire la nostra storia.

Daria Bignardi

Daria Bignardi è nata a Ferrara il 14 febbraio del 1961 ed è giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Diplomata al Liceo classico Ludovico Ariosto di Ferrara, si è poi trasferita a Bologna per studiare al DAMS. La sua carriera giornalistica inizia nel 1984 quando, dopo un periodo di studio e lavoro a Londra, si trasferisce a Milano. Nel 2009 ha pubblicato il memoir Non vi lascerò orfani (Mondadori). Sempre per Mondadori sono usciti i suoi romanzi Un karma pesante (2010), L’acustica perfetta (2012), L’amore che ti meriti (2014), Santa degli impossibili (2015), Storia della mia ansia (2018) e Oggi faccio azzurro (2020), tradotti in molte lingue. Per Einaudi ha pubblicato Libri che mi hanno rovinato la vita (2022).