I film da vedere in sala questo fine settimana

Ci sono weekend in cui si ha voglia di evadere, altri in cui si cerca conforto. E poi ci sono quei fine settimana in cui il cinema diventa il rifugio perfetto per guardare film: fresco, avvolgente, pronto a restituire emozioni vere. L’ultimo weekend di giugno 2025 promette esattamente questo.

Storie ad alta velocità, drammi familiari, fiabe oscure e brividi tecnologici si alternano sul grande schermo in un mix travolgente. Ecco i cinque titoli imperdibili da scoprire in sala.

I film da vedere al cinema per lasciarsi sorprendere L’ultimo weekend di giugno

Fuori fa caldo, l’aria è pesante, i pensieri vagano: e allora perché non rifugiarsi nella sala buia, dove tutto è possibile? Che si tratti di un cerbiatto solitario, di un padre in difficoltà, di un pilota d’altri tempi o di una bambola assassina, il cinema offre ancora, e forse più che mai, storie capaci di farci sentire vivi. Basta solo scegliere dove sedersi, spegnere il telefono… e iniziare il viaggio.

F1 – Il film Dal 25 giugno al cinema

Il titolo più atteso dell’estate è anche il più rumoroso, in tutti i sensi. F1 di Joseph Kosinski, con un magnetico Brad Pitt nel ruolo dell’ex campione Sonny Hayes, è una scarica di adrenalina in formato widescreen. A renderlo così unico non è solo la regia immersiva (Kosinski ha già diretto Top Gun: Maverick ), ma il fatto che le sequenze siano state girate davvero durante i Gran Premi ufficiali del circuito di Formula 1.

Niente green screen, niente finzioni: gli attori guidano a oltre 300 km/h su piste reali, in un progetto ambizioso iniziato nel 2023. Al fianco di Pitt, anche Damson Idris, Javier Bardem e Kerry Condon. È più di un film sportivo: è un tributo cinematografico alla velocità, alla competizione e alla voglia di riscatto.

Bambi – Una vita nei boschi Dal 26 giugno al cinema

Dimenticate il cerbiatto animato della Disney. Qui c’è un cucciolo reale, filmato con delicatezza e poesia in una delle pellicole più emozionanti della stagione. Michel Fessler, già sceneggiatore de La marcia dei pinguini , dirige una nuova versione di Bambi ispirata direttamente al romanzo di Felix Salten. La narrazione è quasi senza parole, affidata a immagini potentissime e alle voci fuori campo, tra cui quella, nella versione italiana, di Francesca Michielin. È un film che parla ai bambini, ma anche agli adulti che ricordano la meraviglia degli occhi spalancati davanti alla natura. Un piccolo gioiello naturalista che commuove senza mai scadere nel sentimentalismo.

Come fratelli Dal 26 giugno al cinema

Un film italiano che sorprende per sincerità e leggerezza. Due giovani vedovi – interpretati da Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon, decidono di crescere insieme i propri figli, stringendo un legame inedito che si nutre di dolore condiviso e tenerezza inattesa.

La regia di Antonio Padovan ( Il grande passo ) orchestra con equilibrio i toni del dramma e quelli della commedia, regalando momenti di autenticità che raramente si vedono sul grande schermo. Accanto a loro, un cast affiatato: Ludovica Martino, Giuseppe Battiston e la partecipazione straordinaria di Stefano Fresi. Un film che fa bene al cuore senza mai cadere nel facile buonismo.

Eternal – Odissea negli abissi Dal 26 giugno al cinema

Una delle scommesse europee più affascinanti del momento arriva dai Paesi Nordici. Eternal è un’opera poetica e glaciale, che racconta di un’esplorazione fisica e interiore attraverso ghiacci, silenzi e ricordi. Non è un film da popcorn, ma un’esperienza contemplativa e visivamente sbalorditiva, in cui la natura estrema diventa specchio dei conflitti interiori dei protagonisti. Per chi cerca qualcosa di diverso, visivamente potente e narrativamente profondo.

M3GAN 2.0 Dal 26 giugno al cinema

Chiude la cinquina un titolo horror che farà felici gli amanti del brivido tecnologico. Dopo il successo del primo capitolo, torna la bambola android M3GAN, ancora più inquietante, ancora più pericolosa. Il film, diretto da Gerard Johnstone, prosegue la riflessione (con venature satiriche) sul nostro rapporto malato con l’intelligenza artificiale e la delega emotiva alle macchine. Paura, suspense e ironia si mescolano in una pellicola che promette colpi di scena, urla e risate nervose.