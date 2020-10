Editoria, Franceschini: oltre 18 milioni di euro per il Tax Credit Librerie

Sono pari a oltre 18 milioni di euro le risorse di quest’anno per il tax credit librerie. “Ai 5 milioni di euro originari, si aggiungono 3,25 milioni di euro stanziati dalla legge sulla promozione della lettura varata lo scorso febbraio e i 10 milioni per il 2020 provenienti dal fondo emergenze imprese e istituzioni culturali creato con il Decreto Rilancio”. Lo ha detto il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini