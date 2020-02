Legge sul libro, arriva il sì dal Senato

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la promozione e il sostegno alla lettura, la cosiddetta legge sul libro, dopo l’approvazione della commissione Cultura della Camera lo scorso 29 gennaio.

Cosa cambia

Le novità del ddl lettura sono state riassunte dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini in un tweet: “3,25 milioni in più per il Tax credit librerie, nasce la capitale italiana del libro, promozione nelle scuole, sconto massimo al 5% per sostenere le piccole librerie”. Ora il ministro promette di mettersi al lavoro anche per una legge sull’editoria.