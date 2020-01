La legge sul libro è stata approvata dalla Commissione Cultura del Senato

La commissione Cultura della Camera ha approvato, dopo mesi di incontri e discussioni, la nuova legge sul libro. La parte più discussa è quella che va a modificare la legge Levi (128/2011) . A questo punto manca solo il passaggio in aula di Palazzo Madama per l’approvazione definitiva del provvedimento.

Cosa cambia

La legge precedentemente in vigore permetteva uno sconto fino al 15% sui volumi, mentre il nuovo Ddl Lettura abbasserà il tetto al 5% sul prezzo di copertina. Lo stesso limite vale per librerie, negozi online come Amazon e per gli stessi editori. Esentati dalle nuove norme i testi acquistati dalle biblioteche per uso interno, mentre per i libri di testo adottati dalle scuole rimane la possibilità di essere scontati fino al 15%. Solo per alcuni periodi dell’anno, stabiliti in concerto con il ministero dei Beni culturali, le case editrici potranno scegliere di scontare al 20% i proprio volumi (ad eccezione dei libri pubblicati nei sei mesi precedenti al periodo promozionale). In quello stesso periodo, le librerie potranno apporre il 15% di sconto sui prodotti sullo scaffale.