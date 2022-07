Kobo e Feltrinelli insieme per la più grande offerta di ebook e audiolibri

l'offerta

La più grande proposta di ebook e audiolibri in Italia. lafeltrinelli.iteRakuten Kobo annunciano l’ampliamento della loro partnership dedicata alla lettura e all’ascolto digitale ai siti lafeltrinelli.it, IBS.it e Libraccio.it, per offrire ai lettori la migliore piattaforma tecnologica per un’esperienza sempre più integrata nella fruizione dei contenuti.

Una collaborazione che consentirà agli appassionati di libri italiani di muoversi facilmente tra le tre piattaforme – lafeltrinelli.it, IBS.it e Libraccio.it – e accedere a un maggior numero di libri e a una vasta gamma di servizi che si arricchisce anche di audiolibri e di un piano di abbonamenti “all you can enjoy”, grazie all’ecosistema integrato di Rakuten Kobo.

Ebook e audiolibri da leggere e ascoltare

Già da tempo lafeltrinelli.it offre la possibilità di acquistare singolarmente milioni di eBook in italiano e in altre lingue grazie alla collaborazione con Rakuten Kobo. Da oggi, il catalogo si arricchisce di una nuova sezione tutta dedicata agli audiolibri: sono oltre 4.000 i nuovi titoli italiani che si aggiungono al catalogo, dalle novità ai grandi classici della letteratura, e che saranno disponibili su tutti e tre i siti e-commerce.

Entrando a far parte dell’universo di Rakuten Kobo, anche IBS.it e Libraccio.it offriranno ai loro utenti la possibilità di accedere a eBook, audiolibri e all’intera gamma di dispositivi eReader di Kobo. I lettori di tutti e tre i siti potranno inoltre accedere all’App Kobo Libri (disponibile per iOS e Android), che consente ai lettori di ascoltare comodamente dal proprio dispositivo o dall’app la storia più in linea con i propri gusti e interessi.

La promozione estiva

Ma non è tutto. Quest’estate, il polo e-commerce offrirà agli utenti delle tre piattaforme l’opportunità di esplorare il servizio in abbonamento “all-you-can-enjoy” di Rakuten Kobo – Kobo Plus.

L’abbonamento offre un accesso illimitato a centinaia di migliaia di eBook e audiolibri di autori italiani e internazionali, a un prezzo mensile vantaggioso. Gli amanti dei libri possono scegliere tra tre piani di abbonamento, tra cui: Kobo Plus eBook per € 9,99 al mese; Kobo Plus Audio per € 9,99 al mese; o ancora Kobo Plus eBook & Audio per € 12,99 al mese. I clienti di lafeltrinelli.it, IBS.it e Libraccio.it potranno usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, in cui avranno a disposizione l’intero catalogo Kobo Plus e la possibilità di scegliere tra i tre piani di abbonamento per valutare quale sia il più adatto alle loro esigenze.

Per celebrare questo lancio, i clienti di IBS.it e Libraccio.it riceveranno una SleepCover in omaggio con l’acquisto di qualsiasi dispositivo eReader Kobo tra il 1° e il 14 luglio.