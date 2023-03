I 10 libri più chiacchierati del momento sui social media

Ci sono nuove uscite e vecchie glorie fra i libri più recensiti e chiacchierati su TikTok e sugli altri social media utilizzati più di frequente dagli italiani. Diamo subito uno sguardo!

I 10 libri di cui si parla di più sui social media

1. “It ends with us. Siamo noi a dire basta” di Colleen Hoover

È uno dei libri più presenti su TikTok. “It ends with us. Siamo noi a dire basta”, la storia di Lily Bloom e della sua vita ingarbugliata, ha da subito fatto breccia nei cuori dei Booktoker.

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato.

Per lei quella non è una sera come tante. Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l’infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall’arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull’evitare qualunque relazione.

2. “It starts with us. Siamo noi l’inizio” di Colleen Hoover

E non finisce qui per Colleen Hoover, che con sequel di “It ends with us. Siamo noi a dire basta”, “It starts with us. Siamo noi l’inizio”, si aggiudica anche il secondo posto nella classifica dei libri più in voga sui social in questo periodo.

Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto? Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi e a stabilire con Ryle, il suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando un giorno per caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da un’ondata di emozioni che credeva non avrebbe più provato.

Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della coppia, ma l’entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua vita. E non c’è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all’ex moglie e alla figlia. Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al loro amore?

3. “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara

“Una vita come tante”, il capolavoro di Hanya Yanagihara che ha scosso milioni di lettori in tutto il mondo, rientra a pieno titolo fra i libri più chiacchierati sui social anche a distanza di mesi dalla sua prima uscita in Italia.

In una New York fervida e sontuosa vivono quattro ragazzi, ex compagni di college, che da sempre sono stati vicini l’uno all’altro. Si sono trasferiti nella metropoli da una cittadina del New England, e all’inizio sono sostenuti solo dalla loro amicizia e dall’ambizione.

Willem, dall’animo gentile, vuole fare l’attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un accesso al mondo dell’arte. Malcolm è un architetto frustrato in uno studio prestigioso. Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro centro di gravità. Nei suoi riguardi l’affetto e la solidarietà prendono una piega differente, per lui i ragazzi hanno una cura particolare, una sensibilità speciale e tormentata, perché la sua vita sempre oscilla tra la luce del riscatto e il baratro dell’autodistruzione.

Intorno a Jude, al suo passato, alla sua lotta per conquistarsi un futuro, si plasmano campi di forze e tensioni, lealtà e tradimenti, sogni e disperazione. E la sua storia diventa una disamina, magnifica e perturbante, della crudeltà umana e del potere taumaturgico dell’amicizia.

4. “La canzone di Achille” di Madeline Miller

Nonostante non sia una pubblicazione recente, “La canzone di Achille” è uno dei libri più letti negli ultimi due anni in Italia ed ancora fra i più recensiti su TikTok. La trama? Davvero avvincente ed emozionante. Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l’orrore. E seguite invece il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d’armi – due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna.

5. “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom

Sappiamo che non nutrivate il benché minimo dubbio: “Fabbricante di lacrime”, che è stato per mesi nella classifica dei titoli più acquistati, è ancora fra i titoli più amati sui social.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

6. “Dammi mille baci” di Tillie Cole

Anche il nuovo “Dammi mille baci” di Tillie Cole è uno dei libri più chiacchierati del momento sui social. Una commedia romantica che piace tanto a giovani e meno giovani.

Poppy Litcheld ha solo nove anni quando si lancia nell’avventura più grande della sua vita, collezionare mille baci capaci di farle scoppiare il cuore. Il suo vicino di casa e migliore amico è il perfetto compagno per quest’avventura. Poppy ha tutto quello che potrebbe desiderare: gioia, risate, baci da togliere il fiato, e il vero amore.

Ma crescere è difficile e l’amore può non essere in grado di superare tutti gli ostacoli… Quando il diciassettenne Rune Kristiansen torna nella tranquilla cittadina della Georgia in cui ha abitato da bambino, ha in mente solo una cosa. Scoprire il motivo che ha spinto la sua inseparabile amica d’infanzia a escluderlo dalla sua vita senza una parola di spiegazione. Ma il suo cuore potrebbe rompersi di nuovo… Un bacio dura un attimo. Ma mille baci possono durare un’eternità.

7. “Come uccidono le brave ragazze” di Holly Jackson

“Come uccidono le brave ragazze”, il romanzo di Holly Jackson ambientato nella cittadina di Little Kilton nel 2012, è anch’esso fra i libri più amati sui social.

Andie Bell, una delle ragazze più popolari della scuola, viene uccisa. O meglio, scompare, e il suo corpo non verrà mai ritrovato. L’assassino è Sal Singh, compagno di scuola e amico della vittima: la polizia e tutti in città ne sono convinti. Il suo suicidio a qualche giorno di distanza ha cancellato tutti i dubbi. Ma Pippa Fitz-Amobi, che al tempo dei fatti aveva dodici anni e che ora si prepara a fare domanda per il college, non ne è per niente sicura. Quando sceglie di studiare il caso come tesina di fine anno, comincia a scoprire segreti che qualcuno in città vuole disperatamente che rimangano tali. E se l’assassino fosse davvero ancora là fuori?

8. “Persone normali” di Sally Rooney

Il successo di Sally Rooney non si è mai arrestato da quando è uscita con “Parlarne tra amici” e si è affermata fra le voci più fresche e innovative del panorama narrativo internazionale. “Persone normali” è uno di quei libri che, nonostante siano usciti anni fa, è ancora molto presente e chiacchierato su TikTok e sugli altri social media.

Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro dell’Irlanda rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei appartiene a una famiglia agiata e guasta che non le fa mancare nulla tranne i fondamenti dell’amore e del rispetto.

Lui è il figlio di una donna pratica e premurosa che per mantenerlo fa la domestica in casa d’altri (quella della madre di Marianne). Nell’inventario di vantaggi e svantaggi, l’inferiorità economica di Connell è bilanciata sul piano sociale. Lui è il bel centravanti della squadra di calcio della scuola e fra i compagni è molto amato, mentre Marianne, che nella pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli armadietti, è quella strana ed evitata da tutti.

9. “Strangely mine” di A.J. Foster

Da quando il fenomeno Wattpad impazza fra i giovani lettori italiani, ci sono sempre più libri che provengono proprio da questa piattaforma di scrittura democratica. È il caso di “Strangely mine”, della giovane italiana che scrive sotto lo pseudonimo di A.J. Foster, che è fra i libri più frequentati sui social.

Madison Cooper, capricciosa e bellissima modella californiana, ha sempre vissuto nella convinzione che il suo futuro fosse già scritto. Sogna una casa a Los Angeles, nel ricco quartiere di Calabasas, una carriera nel mondo della moda, dei figli e un marito premuroso. Nessuna stranezza. Proprio quando sembra vicina a raggiungere tutti i suoi traguardi, però, il destino sparigliale carte e la trascina dove non avrebbe voluto. Un giorno, durante una vacanza con le perfide amiche di sempre, Madison incontra Aria Davidson, che la conduce nel mondo luccicante e oscuro degli Harrison.

10. “Dio di illusioni” di Donna Tartt

Infine, c’è ancora “Dio di illusioni” fra i libri più presenti su TikTok. Si tratta del romanzo che ha fatto nascere il fenomeno della Dark Academia e ha consacrato Donna Tartt al grande pubblico.

Un piccolo raffinato college nel Vermont. Cinque ragazzi ricchi e viziati e il loro insegnante di greco antico, un esteta che esercita sugli allievi una forte seduzione spirituale. A loro si aggiunge un giovane piccolo borghese squattrinato. In pigri weekend consumati tra gli stordimenti di alcol, droga e sottili giochi d’amore, torna a galla il ricordo di un crimine di inaudita violenza. Per nascondere il quale è ora necessario commeterne un altro ancora più spietato…