TikTok e libri, ecco come l’editoria sta arrivando ai più giovani

Gli scrittori e gli amanti dei libri si sono fatti spazio su ogni piattaforma social . E anche se “Bookstagram” e Twitter hanno dominato la scena negli ultimi anni, la sezione letteraria di TikTok è in rapida crescita. Si chiama BookTok e sta avvicinando moltissimi giovani alla lettura. L’intento di BookTok è valorizzare l’autenticità dei libri con piccoli video, recensioni, citazioni. Un modo innovativo che dimostra quanto la cultura stia diventando sempre più pop!

BookTok ed emozioni

Se Bookstagram valorizza le apparenze, le copertine dei libri, l’estetica e le recensioni brevi, BookTok si appoggia su contenuti più fruibili, forse meno curati ma più emotivi. Qui, i sentimenti sono i protagonisti, con brevi raccomandazioni di libri che ti faranno piangere, credere nell’amore, o rovinare la tua settimana. Sono principalmente giovani donne che su BookTok condividono le loro citazioni preferite o semplicemente si registrano leggendo scene cruciali. Anche se alcune vecchie generazioni pensano che TikTok stia ingannando i giovani, in realtà il potere e il successo di questa piattaforma provengano da un luogo più genuino. BookTok sta dimostrando di essere non solo uno strumento di marketing lucrativo in un’era digitale in cui si elogiano i contenuti casuali, ma anche una fonte di informazioni preziose su ciò che la prossima generazione di lettori e scrittori apprezzerà.

Il nuovo mondo di TikTok

Dopo il book di video durante la scorsa quarantena, tutti abbiamo sentito parlare di TikTok. Ma come funziona? Come si trovano nuovi contenuti? I video di TikTok possono essere lunghi fino a un minuto (anche se il video medio su TikTok è di circa 15 secondi) e si possono utilizzare audio virali come canzoni, frammenti di interviste, ecc. – che gli utenti registrano sopra o su cui si basano per fare battute, sketch o dare avvio tendenze di ballo. “L’Algoritmo” di TikTok ti mostra i video in base ai tuoi interessi specifici, ai modelli di visualizzazione e ai dati demografici. Perciò, come funziona con i libri.

Cos’è BookTok?

Se l’Algoritmo rileva un interesse per la lettura, ci si può trovare inondati da video di creatori che sono vagamente classificati come TikTok libro o BookTok. L’hashtag BookTok vanta attualmente 5,9 miliardi di visualizzazioni e la maggior parte dei video sono di giovani donne e adolescenti che raccomandano i loro libri preferiti. BookTok è il titolo generale per qualsiasi contenuto letterario su TikTok. Alcuni account si tuffano nelle raccomandazioni, altri presentano autori che danno consigli di scrittura, e alcuni account ospitano club del libro virtuali, che spesso si riuniscono su hashtag specifici. Qui i fan possono incontrarsi sotto hashtag specifici per condividere la loro fan art, collegarsi alle loro playlist e rispondere alle domande.

© Riproduzione Riservata