I 10 ebook più venduti della settimana, il fenomeno Lyon al primo posto

ebook più venduti

Tornano le nuove avventure di Lyon, Anna e Cico e si piazzano subito al primo posto della classifica dei 10 ebook più venduti della settimana. Sul podio troviamo anche Roberto Saviano e il primo dei libri manga che caratterizzano questa top ten settimanale.

Gli ebook più venduti della settimana

Scopriamo quali sono i 10 ebook più venduti e letti nell’ultimo periodo attraverso i dati di Amazon che vanno dal 24 al 30 aprile.

1. Le storie da brivido – Lyon

Le nuove avventure di Lyon, Anna e Cico. Il laboratorio di Lyon e dei suoi amici è in allerta. I mostri più spietati di sempre sono tornati a piede libero, pronti a uccidere gli sventurati che incontreranno lungo il cammino. Niente e nessuno sembra poterli fermare… niente e nessuno a parte Lyon.

Con questo romanzo, Roberto Saviano ci racconta una pagina fatidica della nostra storia, illumina la vita di un uomo che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo isolamento. E leva il canto altissimo della sua solitudine e del suo coraggio.

Chiude il podio degli ebook più venduti della settimana il primo dei manga che caratterizza questa classifica. Takemichi Hanagaki è un giovane appena diventato adulto, ma ha già raggiunto il punto più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang.

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

Altra serie manga tra gli ebook più venduti della settimana. Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova serie di minacce incombono sul mondo che ha ritrovato la pace… Fate largo a un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

6. Fullmetal alchemist. Ultimate deluxe edition (Vol. 10) – Hiromu Arakawa

Da Scar agli homunculus, da un importante flashback sulla guerra di Ishval, all’entrata in scena di un nuovo importantissimo personaggio. E poi Roy e Riza, Winry, i vari character provenienti da Xing e altro ancora…

Tra gli ebook più venduti troviamo il libro di Chiara Amirante, la quale diversi anni fa ha elaborato un percorso interiore per i ragazzi accolti nella sua Comunità, giovani segnati da ferite in apparenza insanabili che sono stati aiutati a riconciliarsi con le loro storie e a riconoscere dentro di sé il bisogno fondamentale di amare e di essere amati. Sono nati così i corsi di Spiritherapy, incontri di conoscenza di sé sulla guarigione del cuore e l’arte di amare, che hanno permesso a migliaia di persone di scoprire le potenzialità immense racchiuse nello spirito e di svilupparle per costruire relazioni autentiche e appaganti e vivere in pienezza.

Appena giunta a New York per tentare di ricucire il rapporto con suo padre, Selene si ritrova a vivere in una villa da capogiro con lui, la sua nuova compagna e i tre figli di lei. Il maggiore è Neil, un ragazzo affascinante, enigmatico e perennemente in lotta contro un passato oscuro che non gli dà tregua. Come una falena attratta dalla luce, Selene si sente calamitata verso Neil e i mostri che gli gravitano attorno, rendendolo tormentato e ostile all’amore.

9. La casa leggera. Il quaderno – Erika Grazia Lombardo

Altro manuale tra gli ebook più venduti questa settimana. Grazie a questo Quaderno illustrato, possiamo affrontare il riordino della casa senza ansie: planning, shopping list, diagrammi, tecniche e consigli pratici divisi in base agli ambienti, metodi per allenare la motivazione e per un decluttering a regola d’arte sono gli strumenti che la competenza di Erika Grazia Lombardo ci mette a disposizione.

10. One Piece 100 di Eiichiro Oda

La classifica degli ebook più venduti della settimana è chiusa dalla “celebration edition” di One Piece 100, un’edizione speciale dell’albo che Star Comics ha proposto anche in una versione normale distribuita in edicola. È composta da un box contraddistinto da una stampa in lamina dorata e da un doblone in rilievo sul coperchio con lo spazio per contenere le edizioni celebrative dei volumi 98 e 99 (non inclusi nella confezione). Il volume One Piece 100 presente all’interno è un’edizione limitata soprannominata “Celebration Edition”, con copertina differente dall’edizione normale e dotata di sovraccoperta in PVC trasparente. L’albo è inoltre accompagnato da un poster a colori di grandi dimensioni raffigurante tutti i personaggi più importanti del manga, sigillato da un bracciale in tessuto. Infine, è presente anche un messaggio nel quale Eiichiro Oda, l’autore del manga, ringrazia i lettori.