Giornata Mondiale dell’Alimentazione, 5 libri da leggere sull’importanza di mangiare sano

Ogni anno il 16 ottobre ricorre la Giornata Mondiale dell’alimentazione per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, comunemente conosciuta come FAO, istituita a Québec il 16 ottobre 1945.

Il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione 2023

Il tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di quest’anno è “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare nessuno indietro”. Quest’anno si vuol puntare i riflettori sull’acqua come fondamento della vita e del cibo. L’acqua è indispensabile per vivere, ma non è alla portata di tutti. Insieme, le nostre azioni possono contribuire alla sicurezza alimentare e delle risorse idriche per tutti, senza lasciare nessuno indietro.

5 lettura consigliate legate all’alimentazione

Per ricordare l’importanza di adottare un corretto regime alimentare, vi consigliamo 5 libri da leggere.

“Yuka. La guida all’alimentazione sana” di Julie Chapon

Scritto dai due fondatori dell’app Yuka, Julie Chapon e Anthony Berthou, “Yuka – La guida all’alimentazione sana” concentra in modo chiaro e accessibile i capisaldi di una dieta equilibrata. La guida si articola in tre parti: Il piatto ideale per ognuno dei 4 pasti quotidiani: colazione, pranzo, merenda e cena. Consigli per scegliere bene ogni cibo: pane, cioccolato, olio, uova, pesce, legumi… 36 ricette sane e gustose, adatte a ogni stagione, semplici e rapide da realizzare, per mettere in pratica tutti i consigli presentati nel libro.

“Guida completa all’alimentazione sportiva” di Anita Bean

Questo libro, unendo il rigore scientifico di un testo specialistico e l’accessibilità di un manuale pratico, incorpora i più recenti e innovativi contributi della ricerca sulla nutrizione legata all’attività fisica.

Il testo, scritto da una delle più apprezzate nutrizioniste sportive del momento, fornisce tutte le informazioni necessarie per definire il proprio programma alimentare personalizzato, offrendo approfondimenti su: ottimizzazione di resistenza, forza e performance; calcolo del fabbisogno di calorie, carboidrati e proteine; strategie per migliorare la composizione corporea; consigli specifici per donne, bambini e vegetariani; regimi alimentari per bruciare i grassi, sviluppare i muscoli e prepararsi alle competizioni; idratazione e assunzione di liquidi; integratori per lo sport.

“Il grande dizionario degli alimenti. Guida alla scelta consapevole” di autori vari

Il grande dizionario degli alimenti è un’enciclopedia di facile consultazione per conoscere le caratteristiche, le proprietà, i valori nutrizionali di ortaggi, legumi, carne, frutta, noci, semi, alghe, cereali, pesci, crostacei… Completo di indicazioni per l’acquisto, l’impiego, la preparazione, la conservazione e i metodi di cottura dei cibi. Un libro per alimentarsi consapevolmente.

Questo volume è lo strumento ideale per conoscere le proprietà e le caratteristiche degli alimenti e per imparare a utilizzarli con consapevolezza, nel miglior modo possibile.

“L’alimentazione non è competizione” di Elena Casiraghi

Elena Casiraghi da sempre ha vissuto lo stare bene come una vera e propria missione. L’alimentazione non è competizione vale come un pratico libretto di istruzioni, con piccoli grandi segreti che cambieranno in meglio la tua efficienza fisica e anche mentale. Elena Casiraghi li conosce bene, li vive e li insegna con passione estrema. Come se avesse scoperto un tesoro, che adesso vuole condividere.

“La grande via” di Luigi Fontana e Franco Berrino

Le cause della maggior parte delle malattie croniche si nascondono nella nostra vita quotidiana.

Traendo spunto dal Codice europeo contro il cancro e da recenti studi sperimentali, in questo libro gli autori spiegano come alcune conoscenze empiriche di molte tradizioni culturali e le attuali conoscenze scientifiche stanno convergendo nel dimostrare che la chiave per mantenere e riacquistare la salute è la combinazione di pratiche per nutrire il corpo con la giusta quantità di cibo sano, mantenerlo in forma con un esercizio fisico regolare e adottare tecniche per coltivare la mente, lo spirito e la felicità interiore.

