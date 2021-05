Ezio Bosso, un libro per ricordarlo

Il libro

Il Maestro Ezio Bosso è ormai un’icona dei nostri tempi. È il volto di un uomo intriso di passioni e forza d’animo; è il movimento, a tratti lieve e a tratti tempestoso, di una bacchetta che guida l’orchestra e che disegna mondi inesplorati. Il 14 maggio del 2020 Ezio Bosso si spegne nella sua casa di Bologna, a soli 48 anni. Questo libro, a cura di Alessia Capelletti, racconta il maestro con le sue stesse parole.

“Faccio musica”

A un anno dalla sua morte, il libro “Faccio musica” è una raccolta di testi inediti, che ha come modello di riferimento lo Zibaldone leopardiano contiene i suoi pensieri più intimi, l’infanzia e il percorso artistico nelle tante città d’Europa e del mondo; la dedizione incondizionata alla musica come espressione culturale fra le più alte, ma anche fra le più accessibili grazie alla sua forte componente emozionale; il rispetto della musica e dei suoi protagonisti – pubblico incluso – come parte irrinunciabile della società civile. E poi gli ultimi tempi difficili della malattia e della pandemia nelle sue riflessioni “matte e disperatissime”. Da queste pagine si evince il pensiero di un grande compositore e direttore d’orchestra, di un grande divulgatore e intellettuale.

Ezio Bosso

Ezio Bosso è stato direttore della Europe Philharmonic Orchestra da lui fondata, Sony Classical International Artist, Steinway Artist, Ambasciatore dell’Associazione Mozart14 di Alessandra Abbado e prima ancora contrabbassista, compositore, “pianista all’occorrenza”, infine direttore d’orchestra, ma anche ideatore e conduttore del rivoluzionario programma televisivo Che Storia è la Musica. Eclettismo, versatilità e generosità sono i tratti distintivi del suo percorso artistico ed è ricca la lista delle collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali dove si è esibito come compositore o esecutore, come direttore d’orchestra o membro di formazioni cameristiche. Ezio Bosso si è spento nella sua casa, a Bologna, il 14 maggio del 2020.

Alessia Capelletti

Laureata in Lettere Classiche, Alessia Capelletti è, dal ’92, nome di riferimento della comunicazione culturale in Italia ed Europa. Dalla fine del 2016 ad oggi ha gestito tutta la comunicazione del Maestro Ezio Bosso.