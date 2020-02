Centinaia di libri abbandonati sul marciapiede di un asilo: la rivolta dei bambini

Ieri mattina, davanti alla scuola materna Guicciardi di Milano, agli occhi di alunni e genitori si è presentato uno spettacolo davvero desolante. Centinaia di libri erano stati accatastati lungo il marciapiede che costeggia la scuola in attesa di essere ritirati dall’Amsa. Ad avviare l’operazione di smaltimento dei libri è stato proprio l’asilo, che non riusciva più a gestire la biblioteca con tutti quei volumi. Ma, invece che provvedere alla donazione dei volumi, ha ammassato i libri vicino al bidone dell’immondizia e ha poi avvisato l’Amsa affinché venisse a recuperarli e li mandasse al macero.

La rivolta dei bambini

Quando, ieri mattina, i bambini della scuola materna hanno visto i loro amatissimi libri vicino al bidone dell’immondizia, sono rimasti attoniti. Nonostante la tenera età, la vista dei volumi abbandonati ha colpito i piccoli alunni della scuola materna, che insieme ai genitori hanno detto “no”. È iniziata così la corsa al recupero e salvataggio dei libri, giusto in tempo per l’arrivo del furgoncino Amsa, che sul marciapiede non ha trovato praticamente più nulla. Sembrava una scena da Farenheit 451 di Ray Bradbury, ha commentato uno dei genitori della scuola materna Guicciardi di Milano.