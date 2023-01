BookBeat, il nuovo servizio di abbonamento per audiolibri

BookBeat è il nuovo servizio in abbonamento per lo streaming di audiolibri ed e-book. Inserendo in fase di iscrizione il codice "libreriamo45" si avranno a disposizione ben 45 giorni di prova gratuita invece di 30,

BookBeat, uno dei servizi streaming per audiolibri ed e-book leader in Europa, ha lanciato da poco il suo servizio in Italia e Spagna. Tramite questo servizio è possibile ascoltare direttamente dall'App su cellulare o tablet tutti gli audiolibri disponibili. Gli utenti italiani e spagnoli possono scegliere fra tre diversi pacchetti di abbonamento, da 20 a 100 ore mensili, a partire da 6,99 €.

Come nasce Bookbeat

BookBeat è una delle piattaforme leader per lo streaming di audiolibri ed e-book in Europa. L’azienda è stata fondata nel 2015 e appartiene a Bonnier Books, uno dei gruppi editoriali più importanti d’Europa, con un turnover di 6.9 miliardi nel 2021.Oggi, BookBeat ha più di 140 dipendenti e più di 500.000 utenti sulla piattaforma.

Il lancio in Italia e Spagna

Italia e Spagna rappresentano l’undicesimo e il dodicesimo core-market di BookBeat, e i lanci avvengono solo otto mesi dopo quelli di Paesi Bassi e Belgio. BookBeat si è già assicurato accordi con importanti editori italiani e spagnoli, e gli utenti in entrambi i mercati hanno ora accesso a più di 700.000 audiolibri ed e-book.

Entrambi i mercati hanno dimostrato una crescita molto forte negli ultimi anni: secondo recenti statistiche, le vendite degli audiolibri in Italia sono cresciute del 94% dal 2019 al 2020, mentre per la Spagna si è arrivati al 137% (fonte). Vedendo questi dati di crescita impressionanti, è stato naturale per BookBeat scegliere di lanciare in Spagna e Italia.

“Italia e Spagna sono nel nostro radar da un po’ di tempo, quindi siamo molto felici di questo lancio – afferma William Jakoby, Head of Expansion & Business Development a BookBeat – Il potenziale di questi mercati è enorme; se consideriamo il rapporto tra la grande diffusione del formato audio e la scarsità di ascoltatori di audiolibri in questi mercati, le prospettive per il futuro appaiono promettenti”.

Piattaforma per audiolibri in evoluzione

BookBeat vuole rimanere nel lungo termine e ha l’ambizione di continuare, passo dopo passo, a costruire i due mercati insieme agli editori locali, dando agli utenti l’accesso a un catalogo di titoli frontlist e backlist in continua espansione. “Una delle nostre ambizioni è costruire il mercato insieme agli editori aumentando la domanda e ampliando il mercato degli audiolibri – ha affermato Niclas Sandin, CEO di BookBeat – Non vogliamo concentrarci sul tentativo di stravolgere il mercato, per esempio producendo noi stessi un ampio catalogo, che è già il core business e la passione dei nostri partner editori.

Per l’Italia in particolare, stimiamo anche che gli accordi in esclusiva abbiano frammentato il mercato e impedito a questo Paese di raggiungere il suo pieno potenziale. Gli editori stanno perdendo entrate poiché i loro libri sono disponibili solo su una piattaforma e crediamo che ciò vada a svantaggio anche degli utenti. Il nostro obiettivo dovrebbe essere piuttosto l’offerta agli utenti e il miglioramento continuo della fruibilità del servizio”.

BookBeat mira a essere una piattaforma completa, a lavorare con tutti gli editori e promuovere i libri che vediamo che i nostri utenti si divertono ad ascoltare. I responsabili non vedono l’ora di saperne di più sulle abitudini di ascolto degli utenti italiani e spagnoli, ora che la piattaforma è localizzata in entrambi i mercati.

Come utilizzare BookBeat

BookBeat può essere scaricato e testato gratuitamente per gli utenti italiani tramite il sito bookbeat.it . Oltre alla possibilità di sfruttare i primi 30 giorni di prova gratuita, sono disponibili tre diversi piani di abbonamento con un monte ore mensile variabile, in base alle tue esigenze. L’account Basic (€ 6,99/mese) permette di ascoltare e leggere fino a 20 ore al mese, l’account Standard (€ 9,99/mese) ne include 50, mentre con quello Premium (€ 14,99/mese) potrai ascoltare fino a 100 ore al mese.

Un’offerta esclusiva per i lettori di Libreriamo: chi si iscriverà a BookBeat acedendo a questo link o inserendo in fase di iscrizione il codice “libreriamo45” avrà a disposizione ben 45 giorni di prova gratuita invece di 30.

Con l’abbonamento a BookBeat l’utente ha sempre accesso ad un intero catalogo di più 700.000 libri. Romanzi, gialli, biografie, non-fiction, crescita personale, libri per bambini, classici e molto altro. E’ possibile anche decidere di ascoltare in streaming o scaricare i propri libri, per averli sempre a disposizione anche quando si è offline, in viaggio, o senza wifi. E’ possibile cancellare l’abbonamento a BookBeat quando si vuole, non ci sono obblighi.