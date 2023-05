Torna “Amazon Storyteller”, la quarta edizione del premio letterario indie

Amazon Storyteller è un’occasione imperdibile per tutti gli autori indipendenti italiani di misurarsi con il proprio talento e per i lettori più curiosi di accedere a nuove produzioni letterarie sia fiction sia non fiction

Amazon annuncia il ritorno di “Amazon Storyteller”, il premio letterario che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite. Un’occasione imperdibile per tutti gli autori indipendenti italiani di misurarsi con il proprio talento e per i lettori più curiosi di accedere a nuove produzioni letterarie sia fiction sia non fiction. Le candidature per partecipare all’iniziativa sono aperte da oggi fino al 31 agosto 2023, gli autori potranno far partecipare la propria opera direttamente da Kindle Direct Publishing.

Amazon Storyteller

Amazon Storyteller 2023 continua ad essere un’opportunità senza pari per scrittori emergenti e non che vogliono far conoscere il proprio lavoro e ricavarsi uno spazio nel mondo dello storytelling. Il premio letterario di Amazon ha visto trionfare, nella scorsa edizione, l’avvincente “Lunga nuvola bianca: la Nuova Zelanda senza filtri” di Terence Biffi, il racconto dei due anni trascorsi dall’autore in questo luogo straordinario e lontano durante la pandemia: la Nuova Zelanda è raccontata attraverso gli occhi di un viaggiatore, che insieme a Deborah, conosciuta in un ostello di Auckland, ha percorso oltre diecimila chilometri a bordo di un Mitsubishi L300 di nome Bianca, esplorando una fetta di mondo e al contempo sé stesso. Una storia intensa e autentica che ha trovato il favore della giuria, chiamata a scegliere un vincitore fra oltre 1400 titoli in gara.

La proclamazione è avvenuta lo scorso 10 novembre, in occasione dell’Indie Book Fest, il primo festival italiano dedicato agli autori indipendenti, tenutosi a Milano e in live streaming sulle pagine Facebook e Instagram di Libreriamo, dove è possibile rivedere l’evento.

La nuova giuria

A decretare il vincitore, a novembre 2023, sarà una giuria di esperti, portatori di esperienze e professionalità diverse e complementari: Stefania Crepaldi, autrice e consulente editoriale, Roselina Salemi, giornalista e autrice, Megi Bulla, booktoker nota come @labibliotecadidaphne, Terence Biffi, vincitore dell’edizione 2022, e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna.

Anche per questa quarta edizione Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller che prevede una ricompensa in denaro di €10.000, una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it, e la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. Per tutti gli altri finalisti sarà riservato un e-reader Kindle Scribe.

“Siamo felici di poter riproporre anche quest’anno Amazon Storyteller, premio letterario dedicato agli autori indipendenti, alla sua quarta edizione. È incredibile vedere quante penne, già affermate e nuove, decidano di mettersi in gioco ogni anno, con la prospettiva di far conoscere le proprie opere a un pubblico sempre più ampio. In Amazon crediamo nel talento e siamo orgogliosi di poterlo supportare con iniziative come questa.” ha dichiarato Andrea Pasino, responsabile Kindle Direct Publishing per Italia, Spagna e Francia.

Regole di partecipazione

Fino al 31 agosto 2023, gli autori avranno la possibilità di inviare la loro candidatura all’iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa – saranno disponibili per i clienti di Amazon.it. I clienti avranno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Il vincitore del premio Amazon Storyteller 2023 sarà annunciato a novembre 2023 e all’interno della pagina web dedicata all’iniziativa.