Amazon Storyteller 2022, vince Terence Biffi

Amazon Storyteller 2022

Terence Biffi, autore de “Lunga nuvola bianca: la Nuova Zelanda senza filtri” è il vincitore della terza edizione italiana di Amazon Storyteller 2022, premio letterario che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite. La proclamazione è avvenuta oggi, 10 novembre, in occasione dell’Indie Book Fest, primo festival italiano dedicato agli autori indipendenti, tenutosi a Milano e in live streaming sulle pagine Facebook e Instagram di Libreriamo, dove è possibile rivedere l’evento.

Amazon Storyteller 2022, il vincitore

La trama dell’opera attinge a una storia di vita vera: la storia di un viaggio che ha portato l’autore a trovarsi in piena pandemia lontano da casa, in Nuova Zelanda, alla scoperta di una terra incontaminata ricca di curiosità e unicità, intrisa di storia e bellezza. “Lunga nuvola bianca” non è una guida turistica, né il racconto di una carriera interrotta lasciandosi tutto alle spalle: è la Nuova Zelanda raccontata attraverso gli occhi di un viaggiatore, che insieme a Deborah, conosciuta in un ostello di Auckland, ha percorso oltre diecimila chilometri a bordo di Bianca, un Mitsubishi L300, esplorando una fetta di mondo e al contempo se stesso.

“Lunga nuvola bianca: la Nuova Zelanda senza filtri” è un’opera che fa sorridere, riflettere, a volte persino arrabbiare, e soprattutto fa venir voglia di comprare un van e andare lontano. L’opera è disponibile su Amazon.it a questa pagina.

La giuria

La giuria di esperti – composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna – ha condiviso le motivazioni che hanno portato alla scelta del vincitore 2022: “La giuria della terza edizione di Amazon Storyteller, pur riconoscendo qualità e impegno in tutte le opere finaliste, ha decretato che, in virtù dell’originalità della storia, della dovizia di dettagli e della capacità dell’autore di trasmettere la sua passione, il libro vincitore è “Lunga nuvola bianca” di Terence Biffi.”

L’autore vincitore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Tutti i libri che hanno partecipato all’iniziativa sono disponibili per i clienti di Amazon.it. I clienti hanno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.