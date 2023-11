La quarta edizione italiana di Amazon Storyteller 2023, premio letterario che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite, si è conclusa con la proclamazione del vincitore: Daniela Volonté, autrice di “Emma’s Theory”.

Il libro vincitore dell’Amazon Storyteller 2023

La trama dell’opera si ispira liberamente a un grande classico della letteratura: “Emma”, della celebre quanto amata Jane Austen. La protagonista, Emma Wood, è una giovane di ventidue anni che trascorre la sua vita nell’Upper West Side, a New York City, tra grandi passioni: la moda, i numeri – data la laurea in matematica – e l’amore.

In particolare formare coppie, aiutando le persone a costruire un rapporto duraturo grazie all’invenzione di un’applicazione che calcola l’affinità perfetta. La svolta – o come la definisce lei, “il problema” – è il suo vicino di casa, che ha la tendenza a smontare ogni idea nuova le passi per la testa. Così si apre un interrogativo profondo e attuale a cui la storia tenterà di rispondere: i sentimenti possono davvero essere misurati?

“Emma’s Theory” è un’opera che fa emozionare e riflettere col sorriso, restituendo uno sguardo contemporaneo ad un racconto che da oltre due secoli ci fa sognare.

Indie Book Fest

La proclamazione è avvenuta sabato 11 novembre in occasione della seconda edizione di Indie Book Fest, primo festival italiano dedicato agli autori indipendenti, tenutosi a Milano e in live streaming sulla pagina Facebook e profilo Instagram di Libreriamo, dove è possibile rivedere l’evento.

La giuria di esperti – composta da Stefania Crepaldi, autrice e consulente editoriale, Roselina Salemi, giornalista e autrice, Megi Bulla, booktoker nota come @labibliotecadidaphne, Terence Biffi, vincitore dell’edizione 2022, e Andrea Pasino, Responsabile di KDP per Italia, Francia e Spagna – ha condiviso le motivazioni che hanno portato alla scelta del vincitore 2023: “La giuria della quarta edizione di Amazon Storyteller, riconoscendo caratteristiche di valore in tutte le opere finaliste e dopo un dibattito intenso e appassionato, ha decretato che il libro vincitore, in virtù della scrittura accurata, della capacità della storia di intrattenere il lettore e dell’abilità dell’autrice di avvicinare anche i giovani lettori ai grandi classici, è “Emma’s Theory” di Daniela Volonté.”

I premi a tutti i finalisti

La vincitrice riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Scribe.

Tutti i libri che hanno partecipato all’iniziativa sono disponibili per i clienti di Amazon.it. I clienti hanno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Di seguito potete rivedere la cerimonia di premiazione dell’evento.

