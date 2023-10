Indie Book Fest, torna il festival italiano dedicato agli autori indipendenti

Indie Book Fest torna a Milano per la seconda edizione, sabato 11 novembre. Per l’occasione La Rimessa dei Fiori, in via San Carpoforo a Brera, apre le sue porte ad autori e appassionati per una giornata di incontri, approfondimenti e conversazioni sul tema del self publishing.

Indie Book Fest è una preziosa opportunità di informazione e aggiornamento sull’universo dell’autopubblicazione e, per raccontarlo, si affida proprio alle parole dei suoi protagonisti. Sarà possibile seguire l’evento live in streaming sui canali social di Libreriamo.

Le opportunità del self publishing

Con la direzione artistica del giornalista e scrittore Riccardo Bruni e di EDITATE Agenzia Editoriale – progetto a cura di Ester Sofia Ricci, progettista editoriale e social media manager, e Sara Carenzi, capo editor e book coach – e con la collaborazione nostra di Libreriamo, l’Indie Book Fest è una preziosa opportunità di informazione e aggiornamento sull’universo del self e, per raccontarlo, si affida proprio alle parole dei suoi protagonisti.

“Il self publishing in Italia continua a registrare un andamento positivo e sempre maggior interesse da parte degli autori, che vedono in questo strumento un’opportunità per esprimersi in modo più libero e soddisfacente dal punto di vista creativo” dichiara Riccardo Bruni, Direttore artistico dell’Indie Book Fest. “Io stesso, negli anni Novanta, ho avuto modo di sperimentare una versione pionieristica di quello che sarebbe diventato un vero fenomeno letterario e, oggi per il secondo anno consecutivo, questo festival mi offre un’opportunità concreta per mettere la mia esperienza al servizio di chi desidera essere editore di sé stesso, proprio come ho scelto di fare anche io lungo il mio percorso da scrittore.”

L’Indie Book Fest 2023

Il festival si svilupperà in tre momenti, lungo tutta la giornata dell’11 novembre.

Workshop interattivi

Nell’arco della mattinata, l’Indie Book Fest propone workshop interattivi dedicati ad autori e appassionati, con approfondimenti mirati ad esplorare le opportunità del self, senza però limitarsi alla scrittura che, per quanto fondamentale, non è tutto. Infatti, anche lanciare e promuovere al meglio la propria opera è una sfida per gli autori autopubblicati e il primo appuntamento della giornata si pone proprio l’obiettivo di dare risposta alle domande più comuni su questi temi.

Dichiarano Ester Sofia Ricci e Sara Carenzi, curatrici dei workshop, che con EDITATE hanno accompagnato alla pubblicazione più di 50 autori: “Un self publishing di qualità è possibile grazie ad un’adeguata formazione degli autori – oggi spesso professionisti che si avvalgono del libro come strumento di autorevolezza – ma anche degli addetti ai lavori per i quali l’autopubblicazione è, di fatto, un nuovo percorso professionale. La nostra mission, come agenzia editoriale, è proprio questa: la diffusione di una cultura del self publishing come nuova strada editoriale, che sia all’altezza del mercato.”

Le tavole rotonde

Nel pomeriggio, il viaggio nel mondo del self prosegue con quattro tavoli di approfondimento, in compagnia di autori e professionisti del mondo dell’editoria.

Il primo esplora i diversi scenari del self publishing partendo dalle opportunità offerte dalla piattaforma Kindle Direct Publishing (KDP) e dal racconto di come quest’ultima si è evoluta in Italia nel corso dei suoi dodici anni di vita. Si passerà poi a strumenti e consigli pratici per chi desidera abbracciare questa filosofia per arrivare a un tema di grande attualità, ovvero l’intelligenza artificiale in rapporto all’autorialità.

Il secondo talk mette a confronto le diverse professionalità a supporto degli autori self, utili per affiancare metodo e strategia all’attività creativa e produrre un contenuto editoriale di qualità.

Il terzo ed il quarto tavolo mettono a fattor comune le esperienze degli autori che hanno scelto di percorrere la via del self publishing, con un affondo specifico sulle narrazioni fiction e non fiction.

“La prima edizione dell’Indie Book Fest è stata un successo e siamo felici di poter partecipare anche quest’anno, ampliando ulteriormente l’offerta degli incontri per autori indipendenti e tutti gli appassionati della scrittura.” dichiara Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna. “Riteniamo che un evento come questo possa rappresentare un’occasione davvero unica in Italia per acquisire e affinare tecniche e strumenti utili all’autopubblicazione. L’interesse all’autopubblicazione è in crescita, come ci dimostra l’attenzione ricevuta anche dalle principali fiere librarie, e l’Indie Book Fest rappresenta una nuova e preziosa occasione per Amazon di raccontare dal vivo tutti i vantaggi, le opportunità e le novità di Kindle Direct Publishing.”

La premiazione dell’Amazon Storyteller

L’Indie Book Fest si concluderà con la cerimonia di premiazione del vincitore della quarta edizione di Amazon Storyteller, il premio letterario che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite.

Moderato da Libreriamo, questo incontro darà anzitutto spazio ai cinque talentuosi finalisti – Laura Fiamenghi, Giorgia Würth, Vittorio Grimaldi, Stefano Impellitteri, Daniela Volontè – per poi lasciare alla giuria di esperti – composta da Stefania Crepaldi, autrice e consulente editoriale, Roselina Salemi, giornalista e autrice, Megi Bulla, booktoker nota come @labibliotecadidaphne, Terence Biffi, vincitore dell’edizione 2022, e Andrea Pasino, Responsabile di KDP per Italia, Francia e Spagna – il compito di proclamare l’atteso vincitore 2023.

L’autore vincitore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Come seguire l’evento

A seguire, il programma completo e i protagonisti dell’Indie Book Fest. L’evento è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata su Eventbrite. A partire dalle ore 14:00, sarà anche possibile seguire tutti gli appuntamenti in diretta sulla pagina FACEBOOK di Libreriamo.

Per ulteriori informazioni sull’Indie Book Fest visitare la pagina INSTAGRAM e WEB Indie Book Fest.

Indie Book Fest è reso possibile anche grazie al supporto degli sponsor: Le Revisionarie, Dedalo, Legal For Digital, e Kindle Direct Publishing.

