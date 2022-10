Amazon Storyteller 2022, ecco i 5 finalisti del concorso

amazon storyteller

Sono stati finalmente proclamati i 5 finalisti del premio “Amazon Storyteller”, il concorso letterario per autori indipendenti autopubblicati indetto dalla nota azienda di e-commerce.

Possono partecipare al premio autori maggiorenni di libri inediti. Il vincitore riceverà Euro 10.000 e la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible, oltre alla visibilità grazie a una campagna di marketing promozionale su Amazon.it.

La terza edizione di Amazon Storyteller

La terza edizione dell’iniziativa Amazon Storyteller 2022, il premio letterario per autori autopubblicati, volge al termine e Amazon svela i cinque titoli finalisti. Il vincitore verrà detto in occasione di un importante evento il 10 novembre 2022, a Milano, dove si parlerà anche del fenomeno dell’editoria “indie”.

Queste le opere, e i nomi dei cinque talentuosi autori finalisti che si contenderanno il titolo di Amazon Storyteller 2022:

Monsieur Chef Le Indagini di Iachìno Bavetta di Dario La Rosa, penna palermitana e giornalista professionista, che ha iniziato a scrivere la serie dell’investigatore amatoriale Iachìno Bavetta per caso e poi non ha più smesso.

Lunga nuvola bianca di Terence Biffi, ravennate classe ’90, che nel viaggio ha trovato una cura all’obesità, all’infelicità e alle insoddisfazioni personali. Quest’opera è un racconto ironico dei due anni che l’autore ha trascorso in Nuova Zelanda durante la pandemia. Appena rientrato da un nuovo viaggio tra Caucaso, Turchia, Iraq e Iran è già al lavoro sul suo terzo libro.

Il giorno è uguale alla notte di Francesco Gardini, insegnante veronese di Ju Jitsu. Ha già scritto Giorni d’Autunno, romanzo breve pubblicato nel 2020 e Avventure nelle grandi praterie, racconto edito da VJ Edizioni nel 2021.

La ninnananna degli alberi di Alice Bassoli, autrice nata e cresciuta in provincia di Reggio Emilia che, tra pianura, nebbie e cieli bianchi invernali, ha trovato la sua ispirazione scoprendo la bellezza di fantasticare, creare storie e sognare ad occhi aperti.

Solo chi soffre (Delitti in prima pagina Vol. 6) di Doriana Cantoni, già autrice di numerosi romanzi, racconti e di una silloge poetica. Oggi vive in una località di montagna dove si dedica a tempo pieno alla sua passione più grande: la scrittura.

I criteri di vincita di Amazon Storyteller

Ma in che modo viene deciso il vincitore?

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i 5 finalisti. Il 10 novembre toccherà alla giuria di esperti – composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna – proclamare il vincitore 2022.

Sarà sicuramente un compito arduo, ma fondamentale per dare un’occasione di crescita e di pubblicazione vera e propria, ad uno dei finalisti. Così, infine, Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller: l’autore riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Come leggere le opere finaliste

Tutte le opere candidate, dei finalisti e non solo, sono incluse nell’abbonamento a Kindle Unlimited e disponibili per la lettura a questo link:https://www.amazon.it/premioletterario. Basterà cliccare su “partecipanti” per scoprirli tutti. Inoltre, il giorno seguente all’annuncio, sarà possibile conoscere il vincitore anche all’interno della pagina web dedicata all’iniziativa.

E quest’anno c’è anche una grande novità: la proclamazione del vincitore del premio in Italia, selezionato tra i cinque finalisti, avverrà per la prima volta in presenza giovedì 10 novembre 2022 in occasione di un evento speciale dedicato al Self Publishing. Noi avevamo già avuto l’occasione di ospitare “online” la premiazione delle scorse edizioni, e questo anno siamo orgogliosi di poter anche annunciare la nostra partecipazione all’evento di Novembre.